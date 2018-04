DGI maakt verkoop filtratie divisie RMF Systems aan Des-Case bekend

Doedijns Group International (DGI) is verheugd de verkoop aan te kondigen van haar filtratie divisie, bekend onder de merknaam RMF Systems, aan Des-Case Corporation. Des-Case Corporation (Goodlettsville, Tennessee, VS) werd in 1983 opgericht en is leverancier van innovatieve oplossingen voor de optimalisatie van levensduur en prestatie van smeermiddelen.



RMF Systems is meer dan 30 jaar geleden opgericht en uitgegroeid tot een belangrijke speler op de internationale filtratiemarkt met een focus op offline / bypass-filtratie, beluchtingsfilters en conditie-bewaking van hydrauliekolie en smeermiddelen. RMF Systems is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en met de nieuwe structuur ontstaat een situatie waarin de ambitieuze groeiplannen versneld gerealiseerd kunnen worden, waaronder op de Amerikaanse thuismarkt van Des-Case Corporation.



DGI, met het hoofdkantoor in Nederland, is gespecialiseerd in de engineering en productie van oplossingen op het gebied van power, motion en control systemen voor een breed scala aan industrieën en heeft vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Dubai, Oman, Singapore, Indonesië en de Verenigde Staten.



Frank Robben, CEO van DGI: "Ik ben verheugd RMF Systems en het toegewijde team een nieuw platform aan te bieden om hun ambitieuze groeiplannen te gaan realiseren." Na twee jaar van substantiële groei, kan de toegang tot de Amerikaanse markt in het bijzonder nu worden versneld. Het gecombineerde productaanbod van beide bedrijven zal hun leidende positie in de filtratiemarkt verder versterken ".



Gerben Gerken, Managing Director van RMF Systems: "Met deze nieuwe samenwerking zal RMF Systems ideaal gepositioneerd zijn om in te spelen op specifieke en voortdurend veranderende marktbehoeften. En met onze verbeterde wereldwijde aanwezigheid, de continue investering in productontwikkeling en het complementaire aanbod van oplossingen voor oliefiltratie en -analyse weet ik zeker dat we nog meer in staat zijn om de gewenste groei te versnellen".



Brian Gleason, President & CEO Des-Case: “De relatie met RMF Systems speelt in op ons streven naar marktleiderschap in Europa en versterkt tevens onze wereldwijde aanwezigheid. We verheugen ons op het combineren van onze specifieke kwaliteiten en jarenlange ervaring bij een breed scala aan klanten om de gezamenlijke toegevoegde waarde te maximaliseren en dit door te vertalen naar toonaangevende oplossingen voor de industrie.”



Over DGI:

Doedijns Group International (DGI) is een specialist in power, motion en control oplossingen voor de olie & gas, maritieme en hoogwaardige machinebouw industrieën. DGI- members zijn Doedijns, Koppen & Lethem, Wilmax en Logan Industries. DGI is bekend bij haar klanten als aanbieder van complete project management oplossingen van design, engineering, bouw, installatie & inbedrijfstelling tot onderhoud, after-sales services en distributie van een breed assortiment componenten van bekende A-merken. Meer informatie: https://www.dgi-company.com/



Over RMF Systems:

RMF Systems is een ervaren specialist op het gebied van oplossingen voor filtratie, analyse en monitoring van hydrauliekolie en smeermiddelen. Het bedrijf loopt voorop in de ontwikkeling van producten op het gebied van filtratie oplossingen en analyse apparatuur. RMF Systems biedt een volledig gamma van filters, filterelementen, filtersystemen en analyse & monitoring apparatuur onder de merknaam RMF Systems. Meer informatie: http://www.rmfsystems.com/



Over Des-Case:

Des-Case Corporation werd in 1983 opgericht om de smeermiddelenindustrie te voorzien van innovatieve oplossingen om het leven van olie en apparatuur te verlengen. Het aanvankelijke productaanbod van desiccant breathers is door de jaren heen gestaag verbeterd en uitgebreid met een aanvullend product- en dienstenaanbod. Medio 2016 investeerde Industrial Growth Partners (IGP) in Des-Case, waardoor de organisatie werd opgenomen in haar portfolio van industriële bedrijven. Al meer dan 30 jaar geniet het bedrijf een uitstekende reputatie vanwege zijn producten en servicekwaliteit, betrouwbaarheid en zakelijke integriteit. Meer informatie: https://www.descase.com/ en https://www.descase.eu/



Foto bijschrift:

Frank Robben (rechts op de foto), CEO Doedijns Group International, feliciteert Brian Gleason (links op de foto), President & CEO Des-Case Corporation, met de acquisitie van RMF Systems.