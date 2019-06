Field Service Management Tool WerkbonApp verandert naam naar OutSmart

Moordrecht, 13 JUNI 2019. In 2011 is het bedrijf WerkbonApp gestart, met als doel werkprocessen in de buitendienst gemakkelijker te maken. Inmiddels voorziet het bedrijf in meerdere disciplines dan alleen een app voor digitale werkbonnen en daarom veranderen zij hun naam in OutSmart. Voorheen hield WerkbonApp zich uitsluitend bezig met het declareren van werkbonnen, nu bieden zij een totaalpakket voor medewerkers in de buitendienst. Sinds deze maand (juni 2019) kunt u de nieuwe website van OutSmart bekijken via https://out-smart.com/.



Functies OutSmart

’To outsmart’ betekent letterlijk; iemand te slim af zijn. Dat is dan ook het doel van de service. OutSmart heeft een Fields Service Management Tool ontwikkelt, die zich bezighoudt met:



· Digitale werkbonnen

· Digitaal plannen

· CRM & administratie

· Projectmanagement

· Urenregistratie

· Objectbeheer



De app is volledig digitaal en is daardoor actueel. Op die manier is voor de binnendienst duidelijk te zien welke medewerker zich waar mee bezig houdt. De communicatie over de status van de werkzaamheden versterkt zo stevig.



Voordelen digitale transformatie

Met het digitaliseren van buitendienst kan een flinke slag gemaakt worden in de efficiëntie. OutSmart heeft het eenvoudig gemaakt om de software te implementeren binnen de organisatie. Door digitaal te werken worden facturen sneller verstuurd en sneller betaald. Daarnaast ontstaat er transparant overzicht voor de binnendienst, zodat iedereen op de hoogte is. De kern van OutSmart sluit daar mooi op aan; efficiënt werken.