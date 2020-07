Viering van de 85ste verjaardag van de Dalai Lama

Vandaag, 6 juli, wordt de Dalai Lama, Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (1989) en spirituele leider van de Tibetanen, 85 jaar oud. Hij zal zijn verjaardag in ballingschap en online vieren. De Dalai Lama ontvluchtte de Chinese bezetting van Tibet toen hij 23 jaar oud was. Sindsdien leeft hij in Dharamsala, Noord India,



Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag viert de International Campaign for Tibet organiseert samen met de Tibetaanse Gemeenschap en de Tibet Support Groep een online viering waaraan ook Erica Terpstra, voormalig VVD Kamerlid en Staatssecretaris van VWS en Michiel van Walt van Praag, juridisch adviseur van de Dalai Lama zullen deelnemen.



Op 6 juli herdenken wij ook de Tibetanen die nog steeds vastzitten of omgekomen zijn omdat ze bij een voorafgaande gelegenheid de verjaardag van de Dalai Lama wilden vieren. In mei 2020 stierf de Tibetaanse monnik Choekyi na drie en een half jaar gevangenisstraf als gevolg van marteling. Choekyi werd door de Chinese politie gearresteerd omdat hij de 80ste verjaardag van de Dalai Lama wilde vieren met een zelfgemaakt t-shirt. 9 andere Tibetanen zitten 5 jaar later nog steeds vast voor het vieren van de 80ste verjaardag van de Dalai Lama.



In april 2020 is in de Tibet Autonomous Region een verordening gepubliceerd, waarin elke vorm van discussie over het voorstel van de Dalai Lama voor autonomie in Tibet zal worden bestraft. Ook foto van de Dalai Lama worden regelmatig verwijderd uit huizen, winkels en kloosters. De autoriteiten doorzoeken persoonlijke smartphones tijdens routinecontroles op foto's of nieuws over de Dalai Lama.



In strijd met internationale mensenrechten normen wil de Chinese regering de toekomstige Dalai Lama benoemen. De Chinese regering heeft verschillende wetten aangenomen om haar inmenging in de benoeming van Tibetaans boeddhistische leiders te legitimeren. De Nederlandse regering heeft bij monde van Minister Blok uitgesproken dat het aan de Tibetanen zelf is om een toekomstige opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen. Inmiddels hebben de Belgische en Duitse regering eenzelfde standpunt ingenomen.



Volgens Tsering Jampa, algemeen directeur van International Campaign voor Tibet in Europa: “De Nederlandse regering dient op te komen voor de rechten van Tibetanen die uiting willen geven aan hun verbondenheid met de Dalai Lama en de Chinese regering aan te sporen om een dialoog aan te gaan met de Dalai Lama over een vreedzame oplossing voor Tibet. Het is na 61 jaar hoog tijd dat China de Dalai Lama toestaat naar huis terug te gaan.”