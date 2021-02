'Aanpassen aan zeespiegelstijging is onvermijdelijk: investeer in adaptiviteit'

Dit is een expertquote van Marjolijn Haasnoot van Deltares, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Nederland vergeet stijgende zeespiegel in plannen voor ruimtelijke ordening'



Ook nu moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging en klimaatverandering, ook al spelen de gevolgen voor Nederland zich vooral af na 2050. Niet rekening houden zorgt er voor dat de opgave straks nog groter wordt, terwijl we de speelruimte kleiner maken.



Aanpassen aan zeespiegelstijging is onvermijdelijk. Door de uitstoot van broeikasgassen te beperken, kunnen we er voor zorgen dat de zeespiegelstijging minder (snel) gaat, maar zelfs dan zal stijging nog eeuwen doorgaan.



Met het Deltaprogramma bereidt Nederland zich voor op toekomstige klimaatverandering. Echter, we zien nog steeds dat er grote investeringen worden gedaan in laag Nederland waarbij geen of weinig rekening wordt gehouden met de toekomstige zeespiegelstijging, zo blijkt uit een recent rapport van Sweco.



Deze investeringen hebben vaak een lange levensduur en trekken weer ontwikkelingen aan. Dit vraagt steeds meer ruimte die al niet heel groot is de laag gelegen kustzone. Zo bepalen beslissingen die we nu nemen de toekomst. Daarnaast kost het tijd om aanpassingsmaatregelen te ontwerpen en te realiseren. Daarom is het verstandig om bij beslissingen over nieuwe ontwikkelingen zoals wonen, werken, energietransitie, de klimaatverandering en de zeespiegelstijging nu al meenemen. Dat betekent flexibele maatregelen en investeringen, en niet meer bouwen op kwetsbare, diepliggende locaties.



Zo zetten we Nederland niet verder op slot, maar gebruiken we deze nieuwe ontwikkelingen als een kans voor een transitie naar een klimaatbestendig land.



Marjolijn Haasnoot is wetenschapper klimaatadaptatie en water bij Deltares.