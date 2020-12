'Crisis van 2020 is bepalend voor de hele 21e eeuw'

Dit is een expertquote van Gijs de Bruijn van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Bol.com promoot met site lokale winkelier | ANP



Het was een bewogen jaar dat nog lang zal nadreunen in de wereld waarin we leven en werken. Vanaf de start van de coronapandemie werd technologie snel onze levenslijn om te blijven werken en studeren, in contact te blijven met anderen en gebruik te maken van producten en diensten. Een ontwikkeling die we al langer zagen, maar versnelde door de noodzaak van de pandemie. Zo heeft 2020 de manier waarop we leven, werken, leren, winkelen, spelen en dingen ervaren, totaal hervormd.



Daarmee heeft de pandemie behalve chaos en tragedie ook voor helderheid en verrassingen gezorgd. Zo heeft het het afgelopen jaar blootgelegd wat belangrijk is voor mensen en gemeenschappen en innovaties in en rondom het huis doen versnellen. Dit heeft voor veel organisaties voor enorme uitdagingen gezorgd. Hoe zij opereren, communiceren, klantverwachtingen invullen en empathie naar een hoger niveau tillen. Deze noodzaak is ook een kans voor bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden. Die vernieuwing begint niet met technologie maar met veranderende consumentenbehoeften. Technologie is wel een krachtig en bewezen hulpmiddel om onze vindingrijkheid te vergroten, zelfs (of juist) in tijden van onzekerheid. Om die toekomst te helpen vormgeven, geven de Fjord Trends alvast een blueprint voor die volgende stap. Wat je mee moeten nemen het nieuwe jaar in. Ontwikkelingen die houvast én hoop bieden voor bedrijven, consumenten en de samenleving.



De zeven trends of ontwikkelingen:



1) Collectieve verplaatsing. Ruimtelijke en sociale context zijn veranderd. Bedrijven moeten andere manieren vinden om mensen te bereiken en met hen te communiceren.



2) Doe-het-zelf-innovatie. Mensen hebben hun vindingrijkheid getoond onder uitdagende omstandigheden, zij zijn nu je co-innovators. Bedrijven moeten hun innovatie-aanpak hierop aanpassen en instrumenten bieden om creativiteit te stimuleren in plaats van de oplossingen al voor te schrijven.



3) 'Sweet dreams are made of this'. De hele relatie met ons werk, werktijden en werkruimte is veranderd. Bedrijven dienen niet alleen de werknemerservaring maar het hele contract tussen werkgever en werknemer te heroverwegen.



4) Digitale reislust. De manier van interactie is veranderd, we spenderen uren op schermen om te interacteren met de hele wereld, aanraken als interactie heeft een compleet nieuwe lading gekregen en een zekere schermmoeheid is ontstaan. Mensen willen meer worden uitgedaagd en geinspireerd door wat ze op hun schermen zien.



5) Vloeibare infrastructuur. De manier waarop mensen producten en diensten verkrijgen, is veranderd en toeleveringsketens staan onder druk. Bedrjiven moeten hun fysieke activa heroverwegen en concentreren op de klantenervaring in de laatste stappen voor de aankoop.



6) De empathie-uitdaging. De aandacht voor ongelijkheid in al zijn vormen is groter dan ooit. Bedrijven dienen goed naar een aanpak te kijken die praktische zaken combineert met empathie, en die ervoor zorgt dat ze hun intenties om goed te doen, nakomen.



7) Verloren rituelen. Mensen hebben bestaande rituelen en strategieen in hun dagelijks leven losgelaten, waardoor ook emotionele banden die hiermee samenhingen, zijn verbroken. Organisaties moeten bepalen hoe ze kunnen helpen om nieuwe houvast te bieden en opnieuw contact kunnen maken.



Gijs de Bruijn is Strategy Director bij Accenture Interactive.