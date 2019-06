6 juni: internationale Wereldplaagdierdag

ARNHEM - Op 6 juni aanstaande is het de internationale Wereldplaagdierdag (World Pest Day). Dit jaar is het voor het eerst dat aan deze dag ook in Nederland aandacht wordt besteed.



Bastiaan Meerburg, directeur van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is één van de initiatiefnemers. Ook de beide brancheorganisaties (de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven en Platform Dierplaagbeheersing) en het vakblad Pest Control News doen mee.



Meerburg: “Dierplaagbeheersers leveren een belangrijke bijdrage aan het leefbaar houden van onze maatschappij en het voorkomen van schade en ziekte. Bij het grote publiek bestaat vaak nog het beeld dat ongediertebestrijders vooral gifstrooiers zijn, maar dat beeld is tegenwoordig verre van correct. Terugdringen van het gebruik van chemische middelen en meer aandacht voor ethiek bij het doden van dieren staat in de opleidingen centraal.”



De burger heeft echter ook een rol, aldus Meerburg. Plaagdieren komen alleen voor als zij hiervoor de juiste omstandigheden aantreffen. Willen we hier toestanden zoals de recente rattenoverlast in Parijs voorkomen, dan is het belangrijk dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen en bijvoorbeeld afval niet laten slingeren.



Daarnaast spelen ook nieuwe uitdagingen een rol binnen de dierplaagbeheersing: steeds meer internationaal transport, de komst van invasieve exoten, klimaatverandering en verstedelijking hebben allemaal invloed op de aanwezigheid van plaagdieren. Op World Pest Day wordt daarom in de middag een groot evenement georganiseerd onder de titel: “Plaagdieren: een wereld in beweging” in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Diverse bedrijven (Killgerm, Hofman Pest Control, Bayer CropScience, Bell Laboratories, Biosix) sponsoren dit evenement.



Voor meer informatie over het programma van de middag en aanmelden, ga naar: https://www.kad.nl/worldpestday/