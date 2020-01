Alexander Vreede winnaar NOBCO Quality Award 2019

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft drs. Alexander Vreede (oud-voorzitter van de NOBCO) uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2019. Met deze prijs wil de NOBCO personen en organisaties eren die op een buitengewone manier hebben bijgedragen aan de professionalisering van het coachvak.



Tijdens het acht jaar durende voorzitterschap (2004- 2012) van Alexander Vreede groeide de NOBCO uit tot een professionele beroepsorganisatie van 2.000 aangesloten coaches. Vreede heeft zich hard gemaakt voor het Europese EIA-keurmerk, het oprichten van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, een professionele Klachtencommissie en de NOBCO-Ethische Gedragscode. Vreede reageerde erg verrast: “Ik ben zeer dankbaar. Deze award voelt als een soort oeuvreprijs.” Onder luid applaus kreeg hij vrijdagochtend de prijs overhandigd door Margreet Steenbrink (winnaar NQA 2016).



NOBCO-Ethische Gedragscode



Eén Ethische Gedragscode voor de hele beroepsgroep was de grote droom van Vreede. Volgens de jury heeft hij ‘met veel geduld en deskundigheid’ bereikt dat wereldwijd een groep toonaangevende coachorganisaties deze code gingen onderschrijven. De Internationale Ethische Code (IEC) biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. Hierin is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s zoals integriteit, professioneel en excellent handelen en (eigen) verantwoordelijkheid.



NOBCO



De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie met ruim 3.000 professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.