(FOTO’S) Pleisters in zes huidskleuren te koop voor het goede doel

De pleisters worden in Nederland geïntroduceerd ter ondersteuning van gezondheidsinitiatieven in Afrika



Tot vandaag bestonden er alleen maar pleisters in één huidskleur in Nederland. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) brengt daar in samenwerking met Koninklijke Utermöhlen voorgoed verandering in. Vanaf deze week zijn er voor het eerst pleisters in meerdere huidskleuren te koop in Nederlandse drogisterijen. Een initiatief met een dubbele functie, want met de opbrengst van de pleisters worden kleinschalige gezondheidszorg projecten in Afrika gefinancierd: Het Grotere Verband.



“Iedereen is gelijk, maar niet iedereen is hetzelfde. Daarom is echt heel vreemd dat er tot vandaag de dag alleen pleisters in één kleur verkocht werden. Ieder mens moet een pleister kunnen plakken van zijn of haar keuze.” Zo zegt voorzitter Frans Hiddema van het NASF.



Over het Grotere Verband



Het NASF lanceert met het Grotere Verband een nieuwe en moderne vorm van donateurschap. Met handige medische producten voor hier, worden kleinschalige gezondheidsinitiatieven in Afrika gefinancierd. Het eerste product van NASF’s donateurmerk ‘Het Grotere Verband’ is een HeltiQ pleisterset in zes verschillende huidskleuren. Ze zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij Etos, Trekpleister en DA drogisten voor de adviesprijs van €3,99 per pakje van 24 pleisters. Van iedere verkochte pleisterset gaat er minimaal € 1,- naar Afrika.



Over de Initiatiefnemers



Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) verstrekt microgiften aan kleinschalige, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Zij doet dit op basis van de levensvisie van Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer: “Eerbied voor het Leven”, waarin respect voor alles wat leeft, centraal staat. Koninklijke Utermöhlen is specialist in wond- en sportzorg-, kraamzorg- en diverse zelfzorgproducten voor kleine ongemakken op of aan de huid onder de merknaam HeltiQ.



Voor meer informatie en rechtenvrije beelden check https://www.nasf.nl/hetgrotereverband/