Koraal Consultatie Team van start

Sinds 1 februari is het Koraal Consultatie Team (KCT) van start! Een team dat vanuit het Koraal Expertise Centrum, zowel binnen als buiten Koraal, ingezet kan worden voor snelle en tijdelijk expertise op maat bij complexe problematiek!



Wat is het KCT?



Het KCT is een multidisciplinair kernteam dat onder meer bestaat uit een gespecialiseerde (KJ)psychiater, een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist, een Systeemdeskundige en een Teamcoach. Waar nodig kunnen we, om de vraag optimaal te beantwoorden, aanvullende expertise op maat inschakelen vanuit een zogenoemde expertiseschil. Denk daarbij aan een verpleegkundig specialist, gespecialiseerde diagnostici, vaktherapeuten, medici en coaches.



Waarom het KCT?



Soms is de problematiek van een cliënt of leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en/of bijkomende gedrags- en psychiatrische problematiek zo complex dat je behoefte hebt aan de kennis en ervaring van een specialist. Of je bent op zoek naar een goede second opinion. Een deskundige die jou vanuit zijn/haar eigen expertise kan helpen en adviseren. Het KCT biedt snel 'schaarse' gespecialiseerde kennis in diagnostiek, behandeling en ondersteuning van cliënten en leerlingen met een complexe problematiek.



In een nieuw (integraal) jasje



Het KCT maakt deel uit van het Expertise Centrum Koraal en biedt zijn dienstverlening zowel intern (binnen Koraal) als extern aan. Zorg- en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de diensten van het KCT door een abonnement af te nemen. De opzet en gedachtegoed van het KCT is niet nieuw. Koraal heeft bijvoorbeeld als initiatiefnemer van het Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen (MFCG) al een kleine 20 jaar ervaring met het inzetten van consultatie binnen en buiten Koraal.



PSW, Radar, Pergamijn en Daelzicht zijn netwerkpartners die sinds 1 februari gebruik maken van het KCT. De komende maanden wordt er gewerkt om nog meer partners aan te laten sluiten, het KCT team verder vorm te geven met een focus op zowel VG, Jeugd, Onderwijs en Arbeid.



Koraal



Koraal biedt een uniek, integraal aanbod van zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek, waarbij de ondersteuning van cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken) op elkaar wordt afgestemd. Koraal heeft meer dan 30 locaties welke zijn ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord- Brabant. Daarnaast heeft Koraal een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis gebundeld wordt. Koraal biedt aan meer dan 5.000 cliënten per dag ondersteuning en advies. Er zijn meer dan 3.500 medewerkers werkzaam.