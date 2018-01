Alles over hospitality en etiquette op FNV Horeca stand op Horecava

Trendwatcher Wouter Verkerk en butler Laurens Spanjersberg geven inspirerende workshops in de FNV Horeca stand tijdens de Horecava. Zij vertellen horecaprofessionals alles over hospitality en etiquette. Van waardevolle tradities tot nieuwe trends.



In de horeca draait het om persoonlijke aandacht en het regisseren van de ultieme gastbeleving. FNV Horeca vindt het belangrijk dat horecamedewerkers zich (verder) kunnen ontwikkelen tot vakbekwame, servicegerichte medewerkers die op niveau presteren. FNV Horeca is te vinden in hal 7, stand nummer 07.340.



Over FNV Horeca



FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor ruim 350.000 medewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.