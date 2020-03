Branchevereniging SPOT levert zorg met spoed 50.000 mondkapjes

Vandaag worden er 50.000 mondkapjes, die door branchevereniging SPOT zijn besteld, uitgeleverd aan leden van de vereniging. De leden, kleinschalige zorgaanbieders in met name de wijkverpleging en woonzorg, hebben een enorm tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn om veilig zorg te verlenen tijdens de coronacrisis.



Sinds de uitbraak van het coronavirus is er een enorme run op persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor medewerkers in de zorg betekent dit dat er geen mondkapjes meer via de reguliere kanalen besteld kunnen worden doordat er een enorm tekort aan is. Tegelijkertijd stokte de import van mondkapjes door bureaucratie in ons land en de dreiging van inbeslagname. Tijd voor actie!



Vereniging SPOT luidde al eerder de noodklok bij het ministerie van VWS met het verzoek om snel maatregelen te nemen, zoals invorderingsmogelijkheden, een verkoopverbod van bepaalde types mondkapjes voor particulieren, binnenlandse productie en inkoop van aanzienlijke volumes door de overheid.



Jan Minartz, bestuursvoorzitter van Vereniging SPOT: “De nood bij onze leden, met 6.500 zorgverleners en ongeveer 45.000 cliënten, is hoog. Wij kregen elke dag veel vragen en noodkreten uit de branche. Daarom zijn wij zelf in actie gekomen en hebben 50.000 mondkapjes besteld, die gisteren geleverd zijn en eerlijk worden verdeeld onder onze leden. Gelukkig is het allemaal goed gegaan bij de douane en kunnen wij nu de zorgverleners bevoorraden! Dit gebeurt vanuit een centraal punt, waar op dit moment met man en macht wordt gewerkt om de pakketten zo snel mogelijk klaar te maken en af te leveren bij onze leden.”



Het gaat om mondkapjes van het type FFP2, die geschikt zijn voor de zorgverlening aan (vermoedelijke) coronapatiënten in de woon- en thuiszorg. Naast de uitleveringen die vandaag plaatsvinden, houdt SPOT ook een voorraad aan voor noodgevallen en crisissituaties.