Grote ravage: Zware storm Samos treft duizenden vluchtelingen

Duizenden vluchtelingen en migranten getroffen

Zware storm, ravage op Samos: Stichting Vluchteling geeft 10,000 EUR



Stichting Vluchteling heeft vanochtend 10,000 EUR beschikbaar gesteld voor noodhulp aan duizenden vluchtelingen en migranten op het eiland Samos in Griekenland.



Vannacht heeft een eerste zware regenstorm duizenden vluchtelingen en migranten op Samos getroffen. Tenten zijn overspoeld, beschutting weggevaagd, en kleding en matrassen doorweekt. De enorme ravage is niet te overzien.



Directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen, is ter plaatse: ‘Het was een vreselijke storm. Ik heb ook de jonge vluchtelingenvrouw uit Ghana weer gesproken, die 8 maanden zwanger is van haar eerste kindje, en ze is radeloos,’ zegt Ceelen vanuit Samos.



Met man en macht wordt er nu samen met Movement on the Ground hulp georganiseerd, ‘er is een groot gebrek aan van alles’, zegt Ceelen. ‘Vluchtelingen hebben direct nieuwe slaapzakken, tenten en zeilen nodig voor bescherming, en houten funderingen om de tenten iets op te tillen, zodat ze bij een volgende regenstorm niet meer wegspoelen’. Verder is er ook gebrek aan eten.



‘Als we niks doen, ontstaat er een levensbedreigende situatie voor duizenden vluchtelingen en migranten hier’, aldus Stichting Vluchteling, die de noodklok luidt, en een inzamelingsactie is gestart. Op Samos is opvangcapaciteit voor maar 648 vluchtelingen, terwijl er 5470 vluchtelingen verblijven. En elke dag komen er meer vluchtelingen aan.



Stichting Vluchteling is later vandaag en morgen op Lesbos, om er met vluchtelingen in Kamp Moria te spreken. Daar is gister de '12,000 grens' overschreden, met een capaciteit voor maar 3000 vluchtelingen.

https://www.youtube.com/watch?v=c2NALijdJmo&feature=youtu.be