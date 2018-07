Recall Veggie Express Smoothie mix Red en Smoothie mix Green

Fresh Fruit Express International BV heeft naar aanleiding van een verzoek van haar leverancier Greenyard besloten om per direct de volgende producten uit de handel te nemen:



- 171439 Veggie Express Green Smoothie mix, doos met 20 zakjes á 150 gram, tenminste houdbaar tot: 09-03-2020 , batchcodes L18068A1 en L18068B1.



- 171440 Veggie Express Red Smoothie mix, doos met 20 zakjes á 150 gram, tenminste houdbaar tot: 03-05-2020, batchcode L18123B2;



De zakjes bevatten diepgevroren veggie smoothie mixen die gebruikt wordt bij het bereiden van smoothies.



Fresh Fruit Express International BV doet daarom een dringend beroep op de bedrijven die dit product via de horecagroothandel hebben gekocht om dit niet te verwerken. Consumenten die dit product mogelijk hebben gekocht dienen dit niet te consumeren.



Veggie Express Red Smoothie Mix en Veggie Express Green Smoothie mix zijn mogelijk besmet met Listeria monocytogenes via het ingrediënt pastinaak, dat uit een fabriek uit Hongarije komt van Greenyard waar te hoge waardes van listeria monocytogenes zijn vastgesteld door de Hongaarse autoriteiten. Het consumeren van een levensmiddel dat besmet is met de Listeria bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico om ernstig ziek te worden.



Om geen enkel risico te lopen hebben wij daarom besloten om daarom deze 2 smoothie mixen terug te halen uit de markt.



Bedrijven en consumenten die een van de producten hebben gekocht kunnen dit terugbrengen naar het bedrijf waar het is gekocht.



Alle andere artikelen van Fresh Fruit Express en ook de Veggie Express Orange mix komen uit andere fabrieken en zijn dus geen onderdeel van deze recall. Ook de Veggie Express Red en Green mixen met een andere code zijn niet geproduceerd met pastinaak uit deze fabriek in Hongarije en gewoon te consumeren.



Vanaf volgende week zijn de Veggie Express Green en de Veggie Express Red weer beschikbaar met pastinaak uit Polen.



Fresh Fruit Express International BV

Directie



http://www.freshfruit.express