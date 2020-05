Fietsonderzoek: fietsen maakt vrolijk maar drukte geeft wel irritaties

Uit een online peiling van het Nederlandse fietstassenmerk New Looxs blijkt dat 65% van de mensen meer is gaan fietsen. Gemiddeld is het aantal keren dat men de afgelopen maanden de fietst gebruikte verdubbeld. Bijna 20% fietst nu dagelijks en 57%, de grootste groep, zeker drie tot vier keer per week. De grotere drukte zorgt voor bijna de helft van mensen toch wel voor irritaties. Het goede nieuws is dat het fietsen een gevoel van blijheid en vrijheid geeft en dat we ons veilig voelen op de fiets.



Even naar de winkel, op bezoek bij familie of naar het werk: de meerderheid (38%) gebruikt de fiets vooral functioneel. Een derde van de mensen zegt echter ook de fiets even zo vaak functioneel als recreatief te gebruiken. Maar liefst 87% geeft aan van plan te zijn in de toekomst vaker de tweewieler te blijven pakken.



Vrijheid, blijheid

Nederlanders zijn gelukkige fietsers, zo zegt 94% altijd een blijer gevoel te hebben na een fietstochtje en geeft een zelfde percentage aan dat fietsen hen een gevoel van vrijheid geeft. Dat fietsen ook beter voor het milieu is, is voor 64% een bijkomend voordeel.



Drukte op de fietspaden

Wie een wandeling maakt of de fiets neemt ervaart natuurlijk dat er nu meer mensen zijn met wie zij de weg moeten delen. De toenemende drukte op de fietspaden zorgt dan ook voor bijna de helft van de mensen voor irritaties. Niet alleen doordat er meer fietsers zijn maar ook door de vele wandelaars die gebruik maken van de fietspaden. Desondanks geven alle mensen aan dat zij zich 100% veilig voelen.