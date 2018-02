Hoogste sky bar van Nederland opent haar deuren

Deze week opent The Penthouse, gelegen op de 42ste verdieping van de Haagse Toren in Den Haag, voor het eerst haar deuren van haar nieuwe sky bar. De sky bar bevindt zich op de 40ste verdieping van de 135 meter hoge toren. De bar en het restaurant verslaan hiermee de restaurants van de Eiffeltoren en de Euromast; die op een hoogte van 105 en 95 meter zitten.



“Het zal nog niet de officiële opening zijn, maar we zijn zo trots op onze nieuwe aanwinst, dat we niet kunnen wachten deze aan iedereen te laten zien", aldus Elwin Giel eigenaar en geestelijk vader van het sky restaurant. Zowel het restaurant als de sky bar bieden een uitgestrekt uitzicht over Den Haag. Overdag, wanneer het helder is, is het zelfs mogelijk om Rotterdam te kunnen zien. The Penthouse is hierdoor een unieke gelegenheid om te dineren en een cocktail te drinken in een internationale ambiance.



Cocktailbar



“Dat je bij The Penthouse nu meer kunt dan alleen culinair eten willen we graag met de sky bar laten zien”. Van oude klassiekers als Mojito of een Cosmopolitan tot aan unieke cocktails. Voor gasten met keuzestress: geef aan van wat voor smaken je houdt en laat de bartender improviseren en je verrassen. Naast een zeer uitgebreid arrangement aan cocktails, maak je in de sky bar een culinaire reis rond de wereld door middel van de diverse internationale geïnspireerde bites.