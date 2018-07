Lancering van CRISP, de webshop voor innovatieve plantenveredeling

Na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie eerder vandaag is het moment daar: CRISP lanceert haar webshop waarmee zij Nederland laat zien welke enorme kans we missen om van de toekomst te proeven. Tarwe zonder gluten, bier met Nederhop, extra zoete aardbeien zonder extra suikers. De toekomst is gezond, duurzaam en sensationeel, maar op dit moment als een ‘verboden vrucht’. Als platform voor dit voorproefje gebruikt CRISP een webshop, te bezoeken via www.CRISP.vision



Sinds mensen zich duizenden jaren geleden gingen settelen op deze planeet, telen we al gewassen en fokken we dieren. Overbevolking, klimaatverandering, kapitalisme on steroids en ouderwetse opvattingen maken het verhitte huidige model onhoudbaar. Wetenschap en technologie bieden nieuwe oplossingen die inspelen op de verbazingwekkend grote kracht van de natuur zelf. De uitspraak van het Europese Hof van 25 juli 2018 die moderne veredeling aan de leiband legt, gooit echter roet in het eten. Daarom wil CRISP Nederlanders met de producten van haar webshop laten zien wat voor mooie toepassingen we nu mislopen.



De natuur is geniaal



Knippen en plakken. Dat doen we al duizenden jaren met het DNA van ons eten. We kruisen, telen, fokken en veredelen. Tegen hoge maatschappelijke kosten, met veel moeite en met wisselend resultaat. Dankzij moderne wetenschap is het mogelijk om te stoppen met trial and error. Met moderne veredelingsmethoden kunnen veredelaars sneller en slimmer werken. Op een manier die schoner, verantwoorder en diervriendelijker is. Meer en meer komt een verbluffende wereld aan mogelijkheden in zicht.



Doe mee en neem een proefabonnement op de toekomst



CRISP biedt Nederlanders een proefabonnement op de toekomst aan. Dat doet CRISP vanuit de rotsvaste overtuiging dat het hoog tijd is voor een nieuwe revolutie in de voedselketen. Daar beginnen we mee door een klein, exclusief assortiment van producten aan te bieden die symbool staan voor de gemiste kans na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Stuk voor stuk producten van hoge kwaliteit die bovendien ook nog eens bijdragen aan een gezondere, duurzamere en leukere wereld. CRISP roept Nederland op om mee te doen om zo een beweging tot stand te brengen die ertoe leidt dat we in de nabije toekomst van deze nieuwste toepassingen kunnen genieten.