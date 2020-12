OU Wetenschapsprijs 2020 voor Raoul Beunen

Op 11 december 2020 is, tijdens de 36e diesviering van de Open Universiteit, de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar voor een talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goed onderzoek, en van wie in de toekomst ook nog veel wordt verwacht. De prijs ging naar dr. ir. Raoul Beunen, universitair hoofddocent bij de faculteit Bètawetenschappen. De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een cheque van 3.000 euro, te besteden aan onderzoek.



Genomineerden 2020



Naast Raoul Beunen waren er nog drie genomineerden voor de OU Wetenschapsprijs 2020: dr. Wim Lambrechts, universitair docent Managementwetenschappen, dr. Roeslan Leontjevas, universitair docent Methoden en Technieken en Psychodiagnostiek en dr. Marieke Winkler, universitair docent Cultuurwetenschappen.



Juryoordeel



De jury, voorgezeten door rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens, heeft gelet op zes criteria, waaronder kwaliteit van het onderzoek, maatschappelijke relevantie en de betekenis van het werk voor de Open Universiteit (OU) als wetenschappelijke instelling.



Volgens de jury heeft Raoul Beunen een indrukwekkend CV. Hij doet onderzoek naar omgevings- en natuurbeleid met nadrukkelijke aandacht voor sociale processen, waarbij strategie en beleid geformuleerd worden. We zien hierin een schoolvoorbeeld van interdisciplinair onderzoek. Hij maakt veel werk van het naar buiten brengen van zijn onderzoek en inzichten. Masterclasses, podcasts en Twitter zijn voor hem het doorgeefluik naar het publiek en de maatschappij. Hij positioneert zichzelf ook buiten de academie en is daarin een voorbeeld voor veel van zijn collega’s. De publiciteit die hij krijgt, zet hemzelf, maar ook de OU in de spotlights.



Over Raoul Beunen



Raoul Beunen (Boxmeer, 1975) promoveerde in 2010 aan Wageningen Universiteit en werkte van 2007 tot 2013 als wetenschappelijk medewerker in de Land Use Planning groep van Wageningen Universiteit, waarna hij gastwetenschapper bij de Strategic Communication groep van Wageningen Universiteit werd en vanaf 2014 tevens tot 2018 werkte als wetenschappelijk medewerker bij de faculteit Management, Science & Technology van de OU. Vanaf 2018 werkt hij als universitair hoofddocent bij de faculteit Bètawetenschappen van de OU.