Eigenaren halen KRNWTR ‘van de beurs’ Verhuizing naar nieuw hoofdkantoor markeert stormachtige groei



Social enterprise KRNWTR is zo stormachtig gegroeid dat het bedrijf in 2020 verhuist naar een groter kantoor. Inmiddels maken ruim 200 bedrijven als ABN AMRO (CIRCL) en LandalGreenparks, scholen, diverse gemeentes en horecazaken gebruik van KRNWTR+ watertapinstallaties en hebben ruim 10.000 consumenten een KRNWTR karaf of waterfles aangeschaft. Daarmee hebben zij samen 18 miljoen plastic waterflesjes bespaard.



Met de installaties van KRNWTR+ is in totaal al 9 miljoen liter kraanwater getapt. Het aantal medewerkers is in een jaar tijd gegroeid van één naar negen plus 3 vaste installateurs. Om de groeiende vraag bij te houden zal dat eind volgend jaar naar verwachting zijn opgelopen naar twintig. Daarom verlaat KRNWTR per 1 januari zijn kantoor in de Beurs van Berlage in Amsterdam om een nieuw hoofdkantoor te betrekken aan de Keizersgracht 433.



Met KRNWTR+ strijden eigenaren Tom Niekamp en Daf Dubbelman tegen de zinloze verspilling en vervuiling door plastic flessen en andere verpakkingen, die na eenmalig gebruik worden weggegooid. Elk jaar belandden honderden miljoenen waterflesjes in zee, wat daar zorgt voor de beruchte plastic soep. Microstukjes plastic komen via vissen uiteindelijk zelfs in het lichaam van de mens terecht. Bovendien komt er veel onnodig transport bij te pas. Niet voor niets heeft een bedrijf als Pepsi de grootste vrachtwagenvloot ter wereld. Een halve liter bronwater uit een fles drinken kost net zoveel CO2-uitstoot als een kilometer met een Fiat Punto rijden, blijkt uit onderzoek.



KRNWTR+ biedt bedrijven, scholen en horeca een alternatief met de levering van duurzame tappunten die kraanwater filteren en koelen en zowel plat als bruisend water tappen. Ook de bijbehorende flessen om het water in te serveren, of de limonadesiroop om er natuurlijke lokale dranken mee te maken. Daarnaast verkoopt het bedrijf roestvrijstalen waterflesjes voor meervoudig gebruik. ,,Om de plastic soep een halt toe te roepen vragen wij mensen niet om offers te brengen zoals niet meer vliegen naar hun favoriete vakantiebestemming of hun favoriete eten te vervangen. Wij vragen alleen om logisch na te denken en lokaal water te gaan tappen”, zeggen Niekamp en Dubbelman.



Kraanwater is tot duizend keer goedkoper en voldoet aan meer wettelijke eisen dan bronwater. Bij de productie komt 300 keer minder CO2 vrij dan bij flessenwater. Bovendien is het qua smaak door jury en publiek niet te onderscheiden van duur mineraalwater, zo bleek tijdens de jaarlijkse Water Awards die KRNWTR organiseert.



Volgend jaar houdt het bedrijf tijdens Wereldwaterdag rond 22 maart de derde editie van deze awards. Op 23 maart mag KRNWTR de Amsterdam Stock Exchange openen met een gongslag. Onder de naam WeTapWater groeit het bedrijf ook in andere Europese landen snel. Om die groei in goede banen te kunnen leiden is KRNTWR+ onder meer toegetreden tot het Investment Ready Program van de Impact Hub, waarbij duurzame bedrijven begeleid en geholpen worden door partners zoals De Brauw Blackstone Westbroek, Boston Consulting Group en Joost Leeflang (ex-CEO van Philips Central & Eastern Europe, ex-voorzitter directie Marqt).