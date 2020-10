'Transformatie oude woningen is duurzamere oplossing voor woningnood'

Dit is een expertquote van Cees-Jan Pen van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Rotterdam zet veel oude gebouwen om naar woningen | ANP



De grote woningnood in Nederland kan sneller opgelost worden met het transformeren van woningen dan door nieuwbouw in het groen. De recente successen in onder meer de Randstad, Eindhoven en Arnhem laten zien dat het debat over het oplossen van de woningnood écht meer moet gaan over transformatie, aldus lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen.



'Er gaat veel te veel politieke aandacht uit naar bouwen in het groen,' aldus Pen. 'De bouwlobby daarover loopt wel. Maar duurzaam is dat allerminst, al belijden veel bouwpartijen op papier wel de noodzakelijke verduurzaming.' In cijfers over bouwvergunningen wordt transformatie echter helemaal niet meegenomen. Het wordt daarom tijd om de transformatie van gebouwen naar woningen nadrukkelijk mee te nemen bij alle woningbouwcijfers.



Het CBS berekende dat in Nederland in totaal vorig jaar slechts 12.500 bestaande gebouwen geschikt gemaakt werden om in te wonen, enkele honderden meer dan een jaar eerder. Pen: 'Waar blijft de bouwlobby voor transformeren en stedelijk vernieuwen? Onterecht wordt verondersteld dat dit een langer en kostbaarder proces is, terwijl het wijzigen van een groenbestemming naar wonen veel langer duurt. Het wordt tijd voor een landelijke aanpak voor een nieuw soort stedelijke vernieuwing met omvangrijke transformatiefondsen. Pas dan kunnen we de grote woningnood in Nederland echt oplossen.'



Dr. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio bij Fontys.