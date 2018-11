Persuitnodiging Uitreiking Waterinnovatieprijs

Maar liefst 123 inzendingen op het gebied van ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Circulaire economie’, zijn door een deskundige jury teruggebracht naar 12 inzendingen die genomineerd zijn voor de Waterinnovatieprijs 2018.



In iedere categorie wordt op donderdag 29 november een winnaar gekozen tijdens de feestelijke uitreiking op de Waterinnovatiedag in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Daarnaast maken alle genomineerden kans op de Publiekprijs.



Media zijn van harte uitgenodigd om het hele programma bij te wonen. Na afloop van de prijsuitreiking is er gelegenheid om vragen te stellen aan de winnaars en/of Hein Pieper (portefeuillehouder innovatie in het bestuur van de Unie van Waterschappen) en Lidewijde Ongering (juryvoorzitter en secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).



Programma:



14.30 uur Ontvangst/Inloop



15.15 uur Start uitreiking van de Waterinnovatieprijs



16.00 uur Afsluiting prijsuitreiking



16.15 uur Ruimte voor persvragen en 1:1 interviews met Hein Pieper (Unie van Waterschappen) en Lidewijde Ongering (juryvoorzitter).



17.00 uur Einde



De genomineerden:



De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 zijn te vinden op: https://www.waterinnovatieprijs.nl/projecten2018/