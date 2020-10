Succesvolle zomer voor de watersportindustrie, ondanks Corona

De verhuur van boten zoals zeilboten, sloepen en motorjachten, steeg maar liefst met 20% ten opzichte van de zomer in 2019. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Click&Boat en Nautal, dé online bootverhuur platformen van Europa.



“Wij hebben een uitstekend kwartaal achter de rug. Behalve de stijging van het aantal boekingen, is de gemiddelde lengte van de huurperiode ook toegenomen. Het coronavirus heeft gezorgt voor een extreme boost voor het lokale toerisme. En het mooie weer heeft zeker hier ook aan bijgedragen.” aldus Edouard Gorioux, mede-oprichter Click&Boat.



Lokaal toerisme zeer populair



Door de coronacrisis zagen veel Nederlanders hun geboekte vakantie in het buitenland in het water vallen. De watersportindustrie onderging enkele stressvolle weken van weinig activiteit tijdens de lockdown. Toen half mei de coronamaatregelen werden versoepeld stond liepen de aanvragen voor een boot binnen. Van sloepen, tot zeilboten en motorjachten, het water op was een van de veiligste manieren om de vakantie door te brengen.



Er heeft een herwaardering plaatsgevonden voor wat Nederland als toeristische bestemming te bieden heeft. Van bosrijk natuurschoon en prachtige nationale parken, tot de vele plassen, rivieren, kanalen en kilometers kust die je kunt opzoeken.



Booteigenaren konden de drukte niet aan



De deeleconomie geniet een een steeds grotere bekendheid, gefocust op lokale ervaringen. Nederlandse vakantiegangers boeken steeds vaker hun vakantie via online deelplatformen zoals AirBnB, Campspace of Goboony. Zo ziet ook online bootverhuur platform Click&Boat dat vaar- en zeilvakanties de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden.



De aanhoudende zomerse temperaturen veroorzaakte veel drukte op het water. Het was in de recreatiesector op het water net zo als op het land. De topdrukte bij de verhuurders zorgde voor veel teleurgestelde gezichten. Veel bootverhuurbedrijven zaten weken van te voren volledig volgeboekt. Last minute en boot boeken zat er niet in. Verhuurprijzen werden soms zelfs over geboden, in de hoop toch nog een boot te kunnen bemachtigen.



Over Click&Boat



Click&Boat is een online platform voor bootverhuur tussen particuliere en professionele booteigenaren en watersporters. Het bedrijf is in 2013 opgericht door twee jonge Franse ondernemers: Edouard Gorioux en Jérémy Bismuth en is gevestigd in Boulogne-Billancourt, nabij Parijs. Sinds 2018 is het bedrijf ook actief in Nederland.



De start is ontstaan uit een eenvoudige constatering: duizenden boten liggen ongebruikt in de haven en veroorzaken hoge onderhoudskosten voor hun eigenaren. Diverse type boten kunnen heel eenvoudig worden verhuurd en gehuurd, zowel met als zonder schipper.



In Augustus 2020 heeft Click&Boat het Spaanse bedrijf Nautal overgenomen. Met de overname van zijn grootste concurrent is Click&Boat het grootste online bootverhuur platform ter wereld. Eerder in de afgelopen 12 maanden nam het bedrijf al Oceans Evasion en Scansail over. In tussentijd is de vloot gegroeid van 35.000 naar meer dan 45.000 boten en is het bedrijf marktleider in meer dan 12 landen: van Nederland tot Spanje en van Frankrijk tot Duitsland.