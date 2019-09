Techniek Nederland maakt Klimaatakkoord uitvoerbaar en betaalbaar

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekent vandaag in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, zijn daarbij aanwezig. De installatiebranche wil zich inzetten om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en de industrie terug te dringen. De ruim 5.000 leden van Techniek Nederland zullen voor innovatieve oplossingen moeten zorgen om de kosten van de energietransitie binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wil de branche alles op alles zetten om werknemers bij te scholen en nieuw talent te werven. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn alleen te realiseren als er voldoende technici met green skills instromen op de arbeidsmarkt.



Verschil maken



De leden van Techniek Nederland zullen met duurzame energietechnieken een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Zonder de technieksector krijgen we de energietransitie niet voor elkaar. Deze sector gaat het verschil maken.’ Terpstra hoopt dat ook andere sectoren hun steun zullen uitspreken voor het Klimaatakkoord. De voorzitter van Techniek Nederland is trots op het akkoord, waar zijn sector een belangrijke bijdrage aan leverde. Terpstra: 'We hebben veel gepraat en daar is een praktisch en realistisch akkoord uit voortgekomen. Nu zijn de klimaataanpakkers aan de beurt. Met concrete actieplannen rond innovatie en scholing gaan we vaart geven aan de energietransitie.’



Huzarenstukje



Vicevoorzitter en ondernemer Claudia Reiner had namens Techniek Nederland zitting aan de Klimaattafel gebouwde omgeving. ‘Het akkoord wordt breed gedragen binnen de installatiebranche. Terecht, want al met al is het echt een huzarenstukje. Dankzij de gefaseerde aanpak van de energietransitie kunnen we efficiënt en slim verduurzamen. De energietransitie is haalbaar en betaalbaar voor iedereen.’



Carrièrekansen



Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland ziet het dreigende tekort aan technische vakmensen eerder als een kans dan als een bedreiging. Terpstra: 'We zitten midden in een ware metamorfose. Ik durf te zeggen dat er de komende jaren in geen enkele andere sector zulke geweldige carrièrekansen zijn als in de installatiebranche. Voor dezelfde jongeren die zich terecht zorgen maken over de klimaatcrisis, ligt er een enorme kans om daadwerkelijk iets te doen aan het klimaat.’ Het aantal vacatures in de techniek loopt naar verwachting de komende jaren op tot zo’n 20.000 arbeidsplaatsen.



Duurzaam en energiezuinig wordt de norm



Als het aan de installatiebranche ligt, wordt duurzaam en energiezuinig straks de norm. Ondernemer Martin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop verduurzaamt bestaande woningen met duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. ‘Steeds meer woningbezitters zijn gemotiveerd om een steentje bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord is de basis om verduurzaming nóg interessanter en rendabeler te maken.’ Jan van Hout, directeur-eigenaar van Van Hout adviseurs en installateurs in Veldhoven is ervan overtuigd dat een klimaatneutrale gebouwde omgeving een realistisch vooruitzicht is. 'We zijn enthousiast over de gemaakte afspraken. De lat ligt hoog, maar dat moet ook, gezien de urgentie van de klimaatcrisis.'