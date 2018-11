Esdec neemt het Amerikaanse EcoFasten over

Esdec b.v. neemt het Amerikaanse EcoFasten over en versnelt wereldwijde innovatie in de montage van zonnepanelen.



Combinatie van Esdec en EcoFasten creëert wereldwijd één van de grootste spelers op het gebied van montagesystemen voor zonnepanelen.



Deventer - 6 november 2018 - Esdec, een snel groeiende leverancier van montagesystemen voor zonnepanelen uit Deventer, heeft vandaag aangekondigd dat het EcoFasten Solar heeft overgenomen. EcoFasten is de Amerikaanse marktleider in het ontwerpen en produceren van dakgebonden (waterdichte) montagesystemen voor zonnepanelen. EcoFasten is gevestigd in Phoenix, Arizona. Door het combineren van beide bedrijven ontstaat de grootste speler op het gebied van dakgebonden montagesystemen voor zonnepanelen, met een zeer uitgebreid en innovatief assortiment.



Esdec en EcoFasten Solar staan beiden bekend om het leveren van systemen die innovatief, snel te installeren en zeer betrouwbaar zijn. Het unieke rail-less systeem van EcoFasten draagt nu al meer dan 3 GWP aan zonnepanelen, verspreid over heel Amerika. Esdec is één van de grootste leveranciers van dakgebonden montagesystemen in Europa, met meer dan 2 GWP aan zonnepanelen geïnstalleerd op zijn systemen.



Combinatie Esdec en EcoFasten versterkt positie op Europese en Amerikaanse markt



“Esdec en EcoFasten passen perfect bij elkaar”, vertelt Stijn Vos, global CEO van Esdec. “Beide bedrijven hebben bewezen dat ze in staat zijn om onderscheidende producten te ontwikkelen die het leven van de solar installateurs een stuk makkelijk maken. Door het combineren van de innovatiekracht van beide bedrijven en het samenbrengen van de kennis op de Europese en Amerikaanse markt zijn we in staat om innovatie te versnellen en installateurs nog beter te bedienen."



Oprichter van EcoFasten, Brian Stearns, heeft EcoFasten opgericht om het gat te dichten tussen ontwerpers van montagesystemen en de installateurs. Zijn jarenlange ervaring als dakspecialist en zijn passie voor techniek hebben van EcoFasten een marktleider gemaakt op het gebied van montagesystemen voor residentiële toepassingen. “Esdec en Ecofasten zijn uit hetzelfde hout gesneden” aldus Brian Stearns. “We zijn beiden ontstaan vanuit onze doelgroep van installateurs en dakspecialisten en zijn altijd heel erg dicht bij onze klanten blijven staan. Daarnaast hebben we dezelfde drive voor innovatie. Ik kijk er enorm naar uit om de combinatie van Esdec en EcoFasten verder te laten groeien”.



Vraag naar montagesysteem FlatFix in Amerika groeit



De overname van Ecofasten is voor Esdec een tweede mijlpaal in relatief korte tijd sinds de lancering in Amerika. Esdec heeft afgelopen september tijdens de Solar Power International in Anaheim het FlatFix systeem voor platte daken succesvol geïntroduceerd op de Amerikaanse markt. Op dit moment is Esdec vanuit zijn Amerikaanse kantoor in Atlanta sterk aan het investeren in sales en customer service om aan de grote vraag naar het FlatFix systeem te kunnen voldoen. Nu de overname van EcoFasten definitief is, zal Esdec zijn portfolio en dat van EcoFasten samen gaan voegen tot één portfolio; uniek in de markt. EcoFasten is sterk in systemen voor schuine daken op de Amerikaanse markt en vult daarmee het aanbod van Esdec perfect aan.



Naast het samenvoegen van de product portfolio’s, gaan beide bedrijven samen optrekken in het Esdec Innovation Center, dat op 10 oktober jl. officieel geopend is in Deventer. In het Innovation Center wordt onderzoek gedaan, worden montagesystemen verbeterd en nieuwe ontwikkeld, voor zowel de Europese als de Amerikaanse markt.



Over Esdec



Esdec is in korte tijd uitgegroeid tot marktleider in Europa op het gebied van dakgebonden montagesystemen voor zonnepanelen. Het productportfolio van Esdec bestaat uit twee soorten bevestigingssystemen: ClickFit voor gebruik op schuine daken en FlatFix voor gebruik op platte daken. Alle systemen voldoen aan de hoogste eisen en zijn gecertificeerd volgens de geldende en meest actuele normen in de verschillende landen.



Esdec is in Europa actief in 15 landen.



Het succes van Esdec wordt verklaard door de sterke focus op innovatie. Dit zit vanaf de start in 2004 in het DNA van het bedrijf. Esdec is opgericht door twee installateurs die slimmere, betere en snellere oplossingen bedachten voor de montage van zonnepanelen.



In 2017 is de innovatiekracht van Esdec beloond met de Solar Innovation Award.



Esdec is reeds meerdere jaren op rij FD Gazelle.