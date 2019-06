Nederland bereidt zich voor op de Nacht van de Vluchteling

Een recordaantal van bijna 5700 deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling doet momenteel de laatste voorbereidingen voor de 10, 20 en 40 km looptochten die morgenavond, zaterdag 15 juni in Nederland plaatsvinden.



Stichting Vluchteling heeft zojuist ook de tussenstand van de opbrengst bekend gemaakt: aan de vooravond van de tiende editie van de Nacht van de Vluchteling is er al 1.247.479 EUR verzameld.



De solidariteitstochten voor vluchtelingen zijn van Rotterdam naar Den Haag, van Amsterdam naar Haarlem, van Utrecht naar Amersfoort, en van Nijmegen naar Arnhem. In Rotterdam en Amsterdam zijn naast de 40 km, ook 10 en 20 km tochten, waar vooral jongere kinderen en families aan mee doen.



In Rotterdam geeft Art Rooijakkers het startschot voor de 10 en 20 km tochten en minister Kaag en wethouder Bokhove het startschot voor de 40 km tocht, terwijl Waldemar Torenstra en Johnny de Mol het startschot geven voor de 10 en 20 km in Amsterdam, en burgemeester Halsema voor de 40 km in de hoofdstad.



In Utrecht gaan Art Rooijakkers en wethouder Maarten van Ooijen om middernacht het startschot geven, en klokslag 12 uur in Nijmegen wethouder Grete Visser en pianist Aeham Ahmad (de Pianist van Yarmouk).



Op alle routes zijn exclusieve rustpunten voor de lopers om bij te tanken en zich te laten verwennen, en EHBO posten ingericht.



De Nacht van de Vluchteling is een sponsortocht om geld in te zamelen voor levensreddende noodhulp voor vluchtelingen in de wereld. Vorig jaar heeft Stichting Vluchteling ruim 850,000 vluchtelingen in 28 landen ondersteund.



Mensen kunnen niet meer aanmelden om mee te lopen, maar zeker nog wel lopers sponsoren, tot na de zomervakantie, via nachtvandevluchteling.nl.