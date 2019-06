Programma ShoppingNight Den Haag 2019 bekend

Binnenstad Den Haag maakt zich op voor ShoppingNight Den Haag ‘Uptown Funk’ met optredens van o.a. I Am Aisha, S10 en Blaas of Glory.



De binnenstad van Den Haag wordt op vrijdag 28 juni 2019 van 17:00 uur tot middernacht omgetoverd tot een waar shop-epicentrum. Trek je meest kleurrijke dancing shoes aan, want het thema van dit jaar is ‘Uptown Funk’. Wat je kunt verwachten? Hoge kortingen, modeshows, rollerskate fun, foodtrucks, live performances, geweldige acts, funky entertainment en nog veel meer.



Swing met schwung door de Binnenstad

Aanschouw de coolste modeshows van o.a. ROC Mondriaan School voor Mode, The Hague Fashion Week 2020, Hudson’s Bay en het stoere Duitse jassenmerk Wellensteyn op de “Bombastic Boulevard” (Grote Marktstraat). De modeshows worden afgewisseld met live performances en acts van Parkpop Downtown met o.a. I Am Aisha, S10 en Asezina. De dj’s van Club Hopping Den Haag sluiten hier de avond af. Verder op deze boulevard de legendarische Pepsi Taste Challenge en een HEMA pleintje met een foodtruck en gratis make-up touch up’s. Word fit voor jouw eigen shopping spree en join de gratis no-sweat sportlessen van Health City voor het Spuimarktcomplex. Rol hier vanaf 21:00 uur de dansvloer op en dans mee op de lekkerste tunes uit de Beat Boutique van rollerskate community QuadSk8. Staat het zweet je op het voorhoofd van de vele pirouettes en heb je (lekkere) trek? Scoor dan wat te eten bij een van de vele foodtrucks. Hier kun je terecht voor échte Italiaanse pizza’s en delicious donuts. Toch liever iets gezonds en fairtrade? Ekoplaza heeft een foodmarkt met allerlei healthy treats, proeverijen en hoge kortingen.



Heavy Metal marching bands en dancing in the streets

De Vene-, Wagen-, Vlaming- en Spuistraat worden tijdens de ShoppingNight bekroond met de naam “Funky Town”. Keep an eye out voor de heavy metal marching band Blaas of Glory, zij zullen de straten vullen met de leukste blasts from the past. Er is nog meer muzikaal vertier want dj Glittergolf draait als vanouds vanuit zijn sprankelende bolide groovy tunes op de Weversplaats, dat wordt dancing in the streets. Voor een gezonde snack wandel je door de Venestraat, want hier samplet YES!-repen. Door naar de “Funkadelic Passage” voor een stapje terug in de tijd. Maak jouw picture perfect met je vrienden, familie en shopgenoten in een lifesize ‘Uptown Funk’ photobooth. Dit retro kiekje in een heuse diner, dat ook nog professioneel wordt bewerkt, kun je direct plaatsen op Facebook en Instagram.



Kortingen en acties

De scherpste aanbiedingen, fijnste kortingen en zwierende disco(unts) zijn deze 13de editie uiteraard weer van de feestpartij. Beloon jezelf dit jaar bijvoorbeeld met een goodiebox van The Body Shop bij besteding van € 30 euro, ontvang tussen 22:00 en 00:00 uur 30% korting bij Hunkemöller of maak kans op een Paprika outfit t.w.v. € 125 euro. Maak je borst maar nat want dit zijn nog maar enkele voorbeelden van wat voor kortingen en acties je kunt verwachten.



Voorbereiding is key

Zorg ervoor dat je niets mist en haal alles uit jouw ShoppingNight door je goed voor te bereiden. Te beginnen met een goed gevulde maag. Begin je ShoppingNight bij een van de deelnemende restaurants en geniet van een hapje en een drankje voor een aantrekkelijke prijs. De deelnemende horecazaken zijn o.a. Jamie’s Italian, Bakplaats & stadscafé de Boterwaag, Frites Atelier, HEMA, La Cubanita, Dungelmann en Rootz. Check ook van tevoren de website voor de laatste aanbiedingen en acties. Daarnaast regent het zoals ieder jaar fantastische prijzen in social medialand dus vergeet vooral niet Facebook en Instagram te volgen.



ParkPop Downtown

Nog behoefte aan een dansje? Sluit jouw ShoppingNight dan af in het Paard (Prinsegracht 12) en swing geheel gratis op de muziek van o.a. I Am Aisha, Muthoni Drummer Queen en Hooverphonic. Zo luid je het Parkpop weekend echt goed in.