Recordaantal bezoekers (6.000) naar RDM-terrein Rotterdam

Groei en belangstelling voor Innovation Expo zetten onverminderd door



De belangstelling voor de Innovation Expo – het 2-jaarlijkse podium voor spraakmakende innovaties op gebied van o.a. circulaire economie, energie en water – zet zich onverminderd voort.



De zevende editie van dit event (IE2018) waar ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers elkaar treffen vond op 4 oktober plaats in Rotterdam Zuid en overtrof de vorige Expo in vele opzichten. Het aantal van 6.000 bezoekers was hoger dan ooit, en ook het aantal exposanten steeg flink, naar meer dan 230. Het belang van dit trefpunt van innovators en overheid bleek ook wel uit de lijst van keynote-sprekers. Daarop 11 aansprekende namen, o.a. van Kasja Ollongren (vicepremier), Stientje van veldhoven (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat), Mona Keijzer (Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) en burgemeester Ahmed Aboutaleb.



Partyschepen



In2016 was de IJ-oever in Amsterdam de plaats van samenkomst. Ditmaal was gekozen voor de RDM Onderzeebootloods en bijbehorende Congrescentrum in Rotterdam als locatie. Alle loodsen en ruimtes op deze voormalige werf werden benut en verder lagen er langs de kade twee van de grootste partyschepen om plaats te bieden aan alle bezoekers en gasten. Het evenement heeft inmiddels ook een aanzuigende werking gekregen. Een heel aantal side events werden gehost zoals de jaarlijkse werkconferentie van de Topsector Energie, de halve finale van de Accenture Innovation Awards, het Mobility lab en de Eurostars conferentie.



Vijf ministeries



‘Global Challenges, Dutch Solutions’ was dit jaar de titel . Er werden Nederlandse oplossingen getoond voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel en de benodigde sleuteltechnologiën. Ditmaal waren er vijf ministeries betrokken (Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken.



Event Consortium Holland



Het evenement werd georganiseerd door een interdepartementaal projectteam en uitgevoerd door Event Consortium Holland (ECH), een samenwerkingsverband van vijf bureaus: S.V.P. Sfeerbeheer, PINO Congressen, Obsession Evenementen & Communicatie, LiveHouse Strategic Events en Team van Maanen Live Communicatie. ECH verzorgde ook de 2016-editie van de Innovation Expo en won daarmee een zilveren award van Eventex, het wereldwijde Oscar-gala voor de evenementenindustrie en een Gouden Giraffe. Helmy van Erp (Economische Zaken en Klimaat, Projectleider IE2018) voelde zich thuis bij het consortium, waarmee ze lange tijd optrok: ”We hebben 1,5 jaar intensief samengewerkt met inbreng van ieders expertise. Samenwerking vanaf het niveau van strategie tot aan het niveau van allerlei details. Dit heb ik als erg prettig ervaren, een gevoel van ‘samen uit, samen thuis’”.



De volgende Innovation Expo staat gepland voor 2020. Plaats en datum zijn nog niet bekend. Zie after movie van vorige event hier: