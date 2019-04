Noordhoff Uitgevers besteedt logistiek uit aan CB

Noordhoff Uitgevers (onderdeel van Infinitas Learning) besteedt de complete opslag en distributie van haar lesmethodes en (studie)boeken uit aan logistiek dienstverlener CB. CB start met de eerste leveringen aan klanten van de educatieve uitgever in mei 2019.



CB gaat voor Noordhoff het voorraadbeheer realiseren, de levering naar schoolboekspecialisten, boekverkopers, webshops, scholen, universiteiten, studenten en scholieren, en de zichtzendingen, beoordelingsexemplaren en verwerking van retouren.



Eind maart is de verhuizing van Noordhoff-voorraden naar CB gestart. Een indrukwekkende logistieke operatie: circa 14.000 pallets met ruim 4,5 miljoen lesboeken voor het voortgezet onderwijs, hbo, mbo, basisonderwijs en atlassen worden verplaatst. De uitlevering door het CB aan klanten zal, gefaseerd per onderwijssoort, starten in mei. Tot die tijd blijven de producten uitgeleverd worden door de huidige logistiek partner van Noordhoff.



“Met CB hebben we een partner die de boekensector in het algemeen én de educatieve sector in het bijzonder uitermate goed kent en die weet welke logistieke uitdaging onze vraag met zich meebrengt”, aldus Directeur Learning Solutions Maarten Cleeren van Noordhoff. “Snelheid, kwaliteit en het vermogen om snel te kunnen bewegen in een veranderende markt spelen een belangrijke rol in onze keuze. We zijn ervan overtuigd dat we samen met CB onze klanten tijdig en foutloos kunnen leveren.”



Mathijs Suidman, Directeur Media CB, is verheugd over deze ontwikkeling: ”Noordhoff is een grote en vernieuwende educatieve uitgever en we zijn er trots op dat we hen logistiek mogen ontzorgen. In het voortraject werken we al op een heel prettige manier samen, we kijken ernaar uit onze samenwerking voort te zetten.”



Met Noordhoff breidt CB zijn klantenkring van educatieve uitgeverijen op een waardevolle manier uit. Groei in de educatieve sector sluit naadloos aan bij de strategie van CB.



Over Noordhoff Uitgevers



Noordhoff Uitgevers, gevestigd in Groningen en Utrecht, ontwikkelt innovatieve, toekomstgerichte leeroplossingen van hoge kwaliteit voor iedereen die leert. Een digitale kennismaatschappij betekent dat we ons hele leven leren. Door samen met klanten te werken aan voortdurende vernieuwing halen onze oplossingen het beste uit leerlingen, studenten, docenten en professionals, een leven lang. Noordhoff Uitgevers is onderdeel van Infinitas Learning.



Over CB



CB heeft 145 jaar ervaring als integrale logistieke dienstverlener. CB biedt oplossingen in de vorm van logistieke diensten, digitale distributie, e-commerce logistiek, financiële diensten en informatie- en communicatiediensten. In 2018 realiseerde CB een omzet van € 90 miljoen met een resultaat van € 11 miljoen.