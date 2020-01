"Binnenkijken bij Woonlandschap de Leyhoeve in Groningen."

Voor de vitale 55-plusser die op zoek is naar een comfortabel huurappartement evenals voor mensen met een permanente dan wel tijdelijke zorgvraag hebben organiseert Woonlandschap de Leyhoeve in Groningen op 25 januari januari aanstaande tussen 10.00 en 13.00 uur een Open Huis. Elk uur wordt er een presentatie gehouden over de visie van De Leyhoeve, gevold door een bezichtiging van de bijzondere woonomgeving en zorgvleugel.



Woonlandschap de Leyhoeve is gelegen op een unieke locatie aan de rand van de stad Groningen, direct grenzend aan een mooi park en het water van het Oude Winschoterdiep. Alles draait hier om genieten, maar een 'woonlandschap', wat is dat eigenlijk?



Als mensen ouder worden veranderen de woonwensen. Men wil comfort, leuke mensen om zich heen, lekker eten, sporten, zwemmen, fietsen of gewoon de deur dicht kunnen trekken om een paar weken weg te gaan. Men wil aandacht voor de grote én kleine dingen die het leven de moeite waard maken. Kortom: men wil maximaal kunnen genieten. Met - als het nodig is - zorg binnen handbereik, zodat men met een gerust hart naar de toekomst kan kijken.



Woonlandschap de Leyhoeve speelt hierop in met een vernieuwend en innovatief woonconcept voor 55-plussers. Wonen met de optie tot zorg. De Leyhoeve geeft liefdevolle zorg en aandacht aan haar bewoners. Dit doen zij met veel passie en enthousiasme, vanuit de overtuiging dat de zorg in Nederland anders kan en moet. Centraal staan leefplezier, kwaliteit, woongenot en gastvrijheid. Het motto is: Samen aangenaam oud worden. Het woonlandschap biedt een zeer grote verscheidenheid aan huurappartementen die van alle gemakken zijn voorzien. Een aangename omgeving waar de 55-plusser ontspannen kan blijven wonen. Maar ook een plek waar jong en oud samenkomen, waar bewoners gelijkgestemden ontmoeten en samen met anderen actief deelnemen aan allerlei clubs en activiteiten.



Alle faciliteiten zijn in- en rondom het gebouw aanwezig, zoals twee restaurants, twee heerlijke terrassen, een bruin café, evenals een eigen fitness en zwembad. De auto kan worden geparkeerd in de inpandige parkeergarage. Er is een huismeester aanwezig die lastige klusjes kan opknappen en bewoners kunnen gebruik maken van een boodschappen- of roomservice. Binnen De Leyhoeve is onder andere een kapsalon, pedicure en schoonheidsspecialiste gevestigd. Andere faciliteiten zijn een apothekerspost, huisartsenpraktijk, diëtist, praktijk voor fysiotherapie en een kinderdagopvang. Voor liefhebbers van watersport is er zelfs de mogelijkheid om een boot aan te meren. Familie en vrienden die op bezoek komen en willen blijven logeren, kunnen gebruik maken van de hotelkamers. Tevens zijn er zalen beschikbaar voor feesten, vergaderingen en evenementen.



Met haar horeca- en vergaderfaciliteiten geeft De Leyhoeve een duidelijk signaal dat iedereen welkom is; bewoners, vrienden en familie van bewoners, toevallige passanten en zelfs zakelijke gasten. Er is hierdoor altijd wel reuring en dat is meteen merkbaar bij het betreden van het prachtige complex. Op dit moment zijn er twee locaties, in Tilburg en in Groningen. Het is de ambitie om de komende jaren te groeien naar 10 locaties, verspreid over het hele land.



De Leyhoeve is tevens een van de vier kerndeelnemers aan de landelijke beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’. Binnen deze beweging probeert De Leyhoeve opnieuw uit te vinden wat écht nodig is om zorg zo te kunnen organiseren dat die aansluit bij wat voor mensen belangrijk is in het leven. Zodat waarden van bewoners en hun naasten, evenals van mensen die de zorg organiseren, het vertrekpunt kunnen zijn.



In het kader van deze beweging organiseert De Leyhoeve jaarlijks een aantal inspiratiebijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is het onderling delen van ervaringen en kennis, het vragen van feedback en elkaar inspireren, ofwel: “Samen leren, samen ervaringen delen en uiteindelijk samen de verpleeghuiszorg naar een hoger niveau tillen.”



Kijk voor meer informatie op www.leyhoeve.nl