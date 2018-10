Cordaid in actie voor slachtoffers aardbeving Sulawesi

Een aardbeving van 7.5 op de schaal van richter en de daaropvolgende tsunami, heeft afgelopen vrijdag grote delen van het Indonesische eiland Sulawesi in puin gelegd. Het dodental staat inmiddels op 844 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Cordaid steunt een netwerk van lokale hulporganisaties die meteen in actie zijn gekomen om de situatie in kaart te brengen en de hulpverlening te starten.



Terwijl het eiland nog natrilt van de naschokken, proberen hulpverleners al zoveel mogelijk slachtoffers van de aardbeving onder het puin vandaan te halen en overlevenden te verzorgen. De uitdagingen zijn enorm in een gebied waar de infrastructuur volledig is platgelegd, communicatie vrijwel niet mogelijk is en dat ook van buitenaf moeilijk te bereiken is.



Snelle reactie van levensbelang



Het hardst getroffen is het gebied rond de provinciehoofdstad Palu en kustplaats Donggala, waar in totaal 374.000 mensen wonen. De Indonesische vicepresident Jusuf Kalla heeft gewaarschuwd dat het dodental mogelijk kan oplopen tot in de duizenden. Een snelle reactie is dus van levensbelang.



Dubbele ramp op Sulawesi: aardbeving en tsunami



Ishak Salim is noodhulpcoördinator bij Inninawa, een lokale hulporganisatie die onderdeel is van het Indonesische netwerk dat Cordaid steunt. “Er is nog maar één weg begaanbaar naar de stad en dat zorgt ervoor dat het moeilijk is om voedsel en water ter plaatse te krijgen. Sommigen van onze vrijwilligers hebben Palu kunnen bereiken, maar er is een heel rampgebied rond Donggala waar we nog weinig van weten. Daar is geen communicatie mee mogelijk.”



“Als we de situatie eenmaal in kaart hebben gebracht, zullen we de werkzaamheden onder de organisaties verdelen. Wij zullen ons bijvoorbeeld bezighouden met het distribueren van voedsel en water, terwijl anderen al beginnen met het herstellen van de infrastructuur.”



Cordaid in Indonesië



Na de tsunami van 2004 heeft Cordaid noodhulp verleend aan de slachtoffers in Indonesië. Maar onze medewerkers blijven ook lang na een ramp nog aanwezig om samen met de bevolking oplossingen te bedenken om de gevolgen van toekomstige rampen zo veel mogelijk te beperken. Hierdoor heeft Cordaid een uitgebreid netwerk van lokale partnerorganisaties opgebouwd. Mede dankzij onze steun aan deze organisaties, kunnen hulpacties snel in gang worden gezet om meer slachtoffers te voorkomen en overlevenden te helpen met de belangrijkste behoeftes.