In het gips? Hoe doe je dat tijdens corona?

Het afgelopen jaar is dankzij Covid-19 (hand)hygiëne nóg belangrijker geworden in ons dagelijks leven. Het advies ‘was je handen stuk’ kan elke Nederlander inmiddels dromen. Maar… hoe doe je dat als je de pech hebt in het gips te zitten? Je mag met gips toch niet met water en zeep in aanraking komen? Of desinfectiemiddelen gebruiken?



Synthetisch gipsverband is water- én desinfectiemiddelbestendig



Via onderzoek is aangetoond dat je met synthetische gipsproducten en vloeistofbestendige watten handen kunt wassen en zelfs desinfectiemiddelen kunt gebruiken. Ook een douche nemen, in bad gaan of zwemmen is gewoon mogelijk zonder extra beschermende maatregelen.



Het kunnen wassen met water en zeep bij synthetisch gips was al eerder aangetoond. Recent is ook het effect van (hand)desinfectiemiddelen op kunststof gipsverband in combinatie met vloeistofbestendige watten onderzocht. Er zijn tests uitgevoerd om de invloed van deze middelen op de stevigheid van synthetisch gips te meten. Immers de sterkte mag niet aangetast worden, want dat is een belangrijke eigenschap voor de goede werking van een gipsverband. Er kan worden geconcludeerd dat handdesinfectiemiddelen geen significante invloed hebben op de werking en veiligheid van synthetische gipsverbanden. Wel is het een voorwaarde dat er ook vloeistofbestendige watten worden gebruikt.



Met synthetisch gipsverband kan men dus heel eenvoudig aan de Corona-hygiëne-adviezen voldoen.