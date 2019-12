Grootste Kerstcircus van Nederland komt bij Jaarbeurs

Spectaculair. Zo laat de nieuwe show van Wintercircus Utrecht zich het beste omschrijven. Van 21 december tot en met 5 januari beleeft deze familieshow zijn comeback bij de Jaarbeurs in een immens tentencomplex. ,,Na twee jaar afwezigheid komt Wintercircus Utrecht nu terug met een show die alle voorgaande edities overtreft”, zegt manager Mike Leegwater. ,,Het is het grootste Kerst/Wintercircus in Nederland met plaats voor ruim 1.200 bezoekers per show. Uitsluitend internationaal bekroonde acts treden op in de piste van Wintercircus Utrecht.” Spreekstalmeester is Milko Steijvers, de voormalig directeur van Circus Herman Renz. Deze ‘kleine’ ringmaster maakt in Utrecht zijn rentree in de circuswereld.



Spraakmakende acts spelen de hoofdrol bij de komende editie van Wintercircus Utrecht, aldus Leegwater. ,,In alle delen van de wereld hebben we gezocht naar unieke acts die exclusief voor deze familieshow naar Nederland komen.” Troupe Danger is daar een goed voorbeeld van. Deze acrobaten tarten de zwaartekracht op het ‘Rad des Doods’. Op dit snel roterende rad worden de meest verbazingwekkende stunts uitgevoerd. Zonder vangnet of veiligheidskabel. ,,Minstens zo spectaculair is een luchtnummer dat de naam ‘cloud swing’ draagt. Bij deze discipline wordt een horizontaal koord op acht meter boven de piste gehangen. Daarop vertoont een artiest vervolgens in razend tempo allerlei tricks terwijl ze door de tent slingert.” Bij Wintercircus Utrecht tekent de Engelse acrobate Mascha voor misschien wel de spectaculairste versie ooit van deze act. ,,Afgelopen jaar werkte ze bij een show die onder de naam ‘Extreme’ furore maakte in Europa. Mascha leverde daaraan met deze gevaarlijke en zeer sensationele act een grote bijdrage”, vertelt Leegwater. ,,Eveneens met ingehouden adem kijkt het publiek naar acrobaten op de hoge draad. Op een flinterdunne staalkabel vertonen ze de meest verbazingwekkend tricks. Fietsen, springen en zelfs touwtjespringen. Met veel bravoure en ondersteund door opzwepende muziek veroveren ze het luchtruim van Wintercircus Utrecht.” Een act als deze is door de hoge moeilijkheidsgraad ervan zeldzaam geworden. ,,Natuurlijk is er ook veel ruimte voor humor in de nieuwe voorstelling. Met Edy uit Zuid-Amerika biedt Wintercircus Utrecht nu één van de beste circus comedians wereldwijd aan het Nederlandse publiek”, volgens de manager. ,,Origineel, echt grappig en veelzijdig. Edy is niet voor niets een veelgevraagde clown voor circussen overal ter wereld. Zijn stijl is zeer herkenbaar. Met zijn komische talent verovert hij keer op keer de harten van zijn publiek.”



Hoepels



Natuurlijk biedt Wintercircus Utrecht meer dan alleen maar sensatie en humor. ,,De Engelse acrobate Julia zorgt met haar sensuele luchtnummer voor intieme momenten in de theatertent van Wintercircus Utrecht. Het gemak waarmee ze haar tricks uitvoert doet bijna vergeten hoe intens moeilijk haar act is.” Jarenlange training ging aan deze act vooraf voordat de huidige kwaliteit bereikt werd. Het leven van Julia staat dan ook in dienst van haar act. ,,Juist dat kenmerkt de ware artiest. Muziek, kostumering en tricks zijn perfect op elkaar afgestemd.” Eveneens origineel is de act van Ksenia uit Rusland. De producenten van Wintercircus Utrecht zagen haar in de zomer van 2019 bij één van de grootste circussen van Frankrijk. ,,In ‘Cirque la Piste aux Etoiles’ betoverde ze het publiek met een prachtige hoepel act. We boden haar direct een contract aan voor Wintercircus Utrecht”, zegt Leegwater. ,,Ksenia werkte in de grootste en meest gerenommeerde circussen van Europa, waaronder meerdere jaren in het fameuze ‘Moscow State Circus’. Ze beheerst meerdere circus disciplines en is daardoor een veelgevraagde artieste.” Haar hart ligt echter bij de hoepel act. ,,Ze combineert moeilijke tricks en prachtige muziek met een intense choreografie.” Vrolijk en meeslepend is de act die een groep Afrikaanse acrobaten bij Wintercircus Utrecht presenteert. ,,Stil zitten is tijdens dit nummer bijna onmogelijk. Ze bouwen met het grootste gemak de ene na de andere menselijke piramide. Een genre waarin het Afrikaanse continent - als het om circus gaat - uitblinkt.” Bijzondere vermelding verdient volgens Leegwater tevens het Duo Baitsurov uit Rusland met hun rollerskate act. ,,Op een zeer klein rond plateau draaien beide artiesten in een onnavolgbaar hoog tempo hun rondes. Daarbij vertonen ze een reeks sensationele en zeer gevaarlijke acts.” De show van Wintercircus Utrecht wordt ondersteund door een showballet en vindt plaats in een luxueuze en volledig in kerstsfeer gedecoreerde theatertent.



Kijk voor tickets en info op www.wintercircusutrecht.nl