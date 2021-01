SEP draagt taken over aan de NVVE

De Stichting Euthanasie en Psychiatrie (SEP) heft zichzelf per 15 februari 2021 op. Alle functies en het archief van de stichting worden overgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).



SEP werd twaalf jaar geleden opgericht na de zelfdoding van twee jonge mensen met een ernstige, onbehandelbare psychiatrische stoornis. Zij hadden gevraagd om euthanasie, maar vonden geen gehoor bij hun behandelende artsen. Voor de moeders van deze jonge mensen was het onverteerbaar dat hun kinderen genoodzaakt waren zelf een einde aan hun leven te maken. Zij besloten hun ervaringen wereldkundig te maken en zo aandacht te vragen voor hulp bij zelfdoding en euthanasie in de psychiatrie.



Met de oprichting van de stichting beoogden beide moeders de doodswens van psychiatrische patiënten bespreekbaar te maken en een menswaardig sterven bij ondraaglijk geestelijk lijden te bevorderen. Daarnaast was het doel te stimuleren dat familie en naasten worden betrokken bij de behandeling en bij het euthanasietraject van psychiatrische patiënten. In beide doelen zijn belangrijke stappen gemaakt. Drie jaar geleden werd de richtlijn “Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische stoornis” grondig aangepast en werd hierin ook opgenomen dat familie en naasten in alle fasen van het euthanasietraject moeten worden betrokken.



De NVVE is er trots op dat SEP het stokje aan haar overdraagt. We zullen er alles aan doen om de speerpunten van SEP uit te dragen’’, zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert. "Ook al is er veel bereikt, op het bespreekbaar maken van een doodswens rust in de psychiatrie nog te vaak een taboe. Ook worden patiënten vaak doorverwezen naar het Expertisecentrum Euthanasie.’’ De NVVE maakt zich onder meer met symposia al lang sterk voor psychiatrische patiënten met een doodswens. Na berichten dat deze patiënten twee jaar lang moeten wachten op de beoordeling van hun euthanasieverzoek drong de NVVE afgelopen jaar bij minister De Jonge aan op drastische maatregelen. De jongerentak van de NVVE organiseert maandelijks het Café Doodnormaal, waar ook deze thematiek geregeld aan de orde komt.



Met de overdracht van het archief blijven waardevolle ervaringsverhalen bewaard. Mensen die lid worden van de NVVE krijgen informatie en advies over het zelfgekozen levenseinde en kunnen terecht bij spreekuurlocaties. Ook kan een consulent op huisbezoek komen. De participanten van SEP blijven als ervaringsdeskundigen beschikbaar voor informatiebijeenkomsten of (bij)scholingstrajecten van psychiaters of sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.