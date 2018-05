Vluchtvertraging claimen nu aantrekkelijker

Met de zomervakantie in aantocht krijgen passagiers op Schiphol en andere luchthavens ongetwijfeld weer te maken met vertragingen, annuleringen of overboekingen. In deze gevallen hebben passagiers sinds 2005 op grond van EU-regelgeving (vaak) recht op compensatie. Echter, het aantal mensen dat daadwerkelijk compensatie claimt blijft vanwege juridische rompslomp en onwetendheid laag. Middels een innovatief concept van Happy Delay - een nieuwe startup uit Utrecht – krijgen gedupeerde passagiers sneller en eenvoudiger een passende compensatie. Kijk voor meer informatie op http://happydelay.com/



Innovatieve werkwijze

Nadat de reiziger te maken heeft gehad met een annulering, vertraging of overboeking, kijkt Happy Delay in hoeverre een claim kans van slagen heeft. Als de claim valide is, neemt Happy Delay de claim over en betaalt het direct een aanzienlijk deel van het geclaimde bedrag aan de gedupeerde. Daarmee is de gedupeerde juridisch geen partij meer. "Bestaat dit concept nog niet dan?" Al vele jaren werken diverse partijen op basis van het ‘no cure, no pay’-principe. In de afgelopen 2 jaar zijn een paar startups al begonnen claims over te kopen. Happy Delay doet het echter totaal anders, doordat Happy Delay niet alleen direct uitkeert maar daarbij ook het grootste deel van de claim (minimaal 64%) teruggeeft aan de gedupeerde. Deze andere startups betalen slechts 35 tot 40% aan de passagier en houden dus het grootste deel van de compensatie zelf. Happy Delay maakt dit model daardoor aantrekkelijk voor een groter publiek.



Geen onzekerheid en gedoe

Al vele jaren strijden bedrijven als EUclaim, Airhelp en Vluchtvertraagd.nl voor de belangen van passagiers op basis van het principe ‘no cure no pay’. Ondanks de inspanningen van deze bedrijven claimt nog steeds een minderheid van de gedupeerden de compensatie waar zij (veelal) recht op hebben. Hoewel de consument via deze bedrijven doorgaans krijgt waar hij recht op heeft, zijn er helaas ook gevallen waarbij de gedupeerde lange tijd in onzekerheid leeft. Happy Delay oprichter Gary Chen: "Ondanks al hun goede werk heb ik zelf twee mindere ervaringen gehad. Eén keer kreeg ik anderhalf jaar (en vele emails) later te horen dat ze de claim opgaven. Een andere claim is pas na ca. 14 maanden en veel gedoe uitgekeerd. In dat laatste geval is het uiteindelijk goedgekomen, maar pas na vele emailwisselingen. Dit gedoe en bijbehorende onzekerheid heeft ons op het idee gebracht voor Happy Delay."



Medeoprichter Fons Ravelli licht toe: "Wij bieden passagiers het beste van beide werelden. Door direct uit te betalen bieden wij dezelfde zekerheid als andere partijen die de claim overkopen. Echter, bij ons houdt de passagier 64% van het geld zelf, waardoor we qua prijs vergelijkbaar zijn met de traditionele ‘no cure no pay’-partijen die dus niet direct uitkeren. Wij betalen in sommige gevallen zelfs 100%, wanneer iemand tijdens een vlucht andere passagiers op hun rechten wijst en zij vervolgens bij ons klant worden."



Happy Delay erkent echter niet alle claims te kunnen aannemen. Ravelli vervolgt: "Doordat we het overgrote deel van de claim aan de passagier teruggeven, moeten we er zeker van zijn dat we bij een eventuele rechtsgang ons geld ontvangen. Binnen 2 minuten weet je via onze site of we een claim kunnen overnemen. Zo niet, dan kan een van onze concurrenten wellicht helpen, maar dan ben je wel je zekerheid of het grootste deel van je claim kwijt." De passagier heeft nu met Happy Delay een extra optie om sneller een groter bedrag te ontvangen. Via de link www.flightclaimcompare.com is het duidelijk hoe de verschillende opties zich tot elkaar verhouden wanneer een luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie pas na een juridisch traject uitbetaalt.



Mocht een passagier deze zomer tegen een vertraging, annulering of overboeking aanlopen, dan is zijn juridische positie sterker dan ooit. Het is aan de gedupeerde of de voorkeur wordt gegeven aan zelf claimen, een van de traditionele ‘no cure no pay’-partijen of een van de startups, zoals Happy Delay. Wanneer Happy Delay de claim accepteert, hetgeen hun website binnen een paar minuten aangeeft, zullen naar verwachting veel mensen kiezen voor Happy Delay.