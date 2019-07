Speciale activiteiten laatste week Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Op 31 juli 2019 sluit het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek definitief de deuren. Na een korte tijdelijke sluiting wegens de overhuizing naar het nieuwe gebouw in augustus, zal het museum op hetzelfde terrein in september 2019 de deuren openen onder de nieuwe naam ‘Vrijheidsmuseum’. We willen de 32 jaar prachtige geschiedenis niet zo maar voorbij laten gaan en organiseren daarom in de laatste week van juli diverse activiteiten. Dit is uw laatste kans om het Bevrijdingsmuseum nog te bezoeken!



Op 26, 27, 28 en 29 juli organiseert het Bevrijdingsmuseum open rondleidingen voor alle geïnteresseerden om nog één keer een klassieke rondgang door het museum te maken. De rondleidingen duren 1,5 uur en starten op de genoemde data om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Voor de rondleidingen gelden de reguliere entreetarieven van het Bevrijdingsmuseum (de tijdelijke bouwkorting van € 2,00 per persoon is ook geldig). Bezoekers met een Museumkaart kunnen gratis deelnemen. Let op: er is beperkt ruimte dus wees er snel bij! Reserveren is noodzakelijk. U kunt uw reservering doorgeven via 024-3974404 of per mail naar info@bevrijdingsmuseum.nl.



Naast de open rondleidingen organiseert het Bevrijdingsmuseum van 22 t/m 31 juli een grote uitverkoop in de museumwinkel. Een groot deel van de winkelproducten zal in deze laatste week verkocht worden met flinke kortingen die kunnen oplopen tot 80%. Bovendien staan er vanaf 23 juli nog een aantal leuke kinderactiviteiten op het programma, waaronder een spionagetraining en een Anne Frank middag. Kijk voor het volledige evenementenprogramma en de tarieven op onze website www.bevrijdingsmuseum.nl.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Reserveren: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Website: www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding