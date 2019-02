Tiende editie Nacht van de Vluchteling van Rotterdam naar Den Haag

Maar liefst honderd leerlingen, docenten en ouders van een van de meest multiculturele middelbare scholen in Rotterdam, het Hugo de Groot college, lopen mee met de Nacht van de Vluchteling van 15 op 16 juni. Het team is genaamd ‘Hugo gives back!’ en op 18 april organiseren zij de ‘Dag van de Vluchteling’ op school om zoveel mogelijk sponsors en lopers te werven. “Veel leerlingen bij ons op school zijn vluchteling. Daarom vinden we het belangrijk dat we een bijdrage leveren.”



Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om aandacht te vragen voor miljoenen vluchtelingen die wereldwijd van huis en haard verdreven zijn, en om zoveel mogelijk geld op te halen om hen te helpen. Momenteel zijn ruim 68 miljoen mensen in de wereld op de vlucht. Veruit de meeste van hen worden ‘in de regio’ opgevangen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Vluchteling biedt noodhulp om het leven van deze mensen te verbeteren.



In Rotterdam begint de wandeling, waar ruim 1.500 deelnemers aan meedoen, bij de Maassilo aan de Maashaven. Via de iconische Erasmusbrug en het prachtige Kralingse Bos, gaat de route verder in noordelijke richting via Berkel en Rodenrijs en Lansingerland. Uiteindelijk komt men met het ochtendgloren door Delft en Voorburg, om op de Grote Markt in het centrum van Den Haag te finishen. Naast de nachtelijke 40 kilometer Rotterdam-Den Haag, starten tegelijkertijd ook de routes Amsterdam-Haarlem, Nijmegen-Arnhem, Utrecht-Amersfoort en van Herinneringscentrum Kamp Westerbork naar Groningen. Op zaterdag 15 juni zijn er in de vooravond ook routes van 10 en 20 kilometer in Rotterdam en Amsterdam.



Vorig jaar werd met de Nacht van de Vluchteling 1,7 miljoen euro opgehaald door 5.200 deelnemers. De opbrengst besteedt Stichting Vluchteling aan schoon drinkwater, voedsel, medische zorg en eerste levensbehoeften voor 100.000 vluchtelingen in Myanmar, Colombia, Jordanië en Ethiopië. De bestemming van dit jaar zal in de zomer bekend worden gemaakt.



Aanmelden voor deze en alle andere routes kan via www.nachtvandevluchteling.nl.