Gezamenlijke aanpak illegale goederen post- en koeriersbranche nodig

Taskforce Brabant-Zeeland onderschrijft de problemen op het gebied van de illegale goederenstroom bij de post- en koeriersbranche zoals gemeld vandaag in diverse on- en offline media. De urgentie om tot een gezamenlijke aanpak te komen met Politie, OM en de Post- en Koeriersdiensten is groot; het heeft dan ook een hoge prioriteit in de programmering van de TaskForce.

Ondermijnende criminaliteit is de dag vandaag internationaal en flexibel, waarbij het aanbod steeds mobieler wordt: er worden nieuwe markten en legale distributiekanalen misbruikt om de verkoop van drugs via het darkweb internationaal te leveren. Dit blijkt ook uit de internationale drugsconferentie die gisteren naar aanleiding van het internationale Dismark onderzoek 'Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten?' plaatsvond in Den Bosch. In 2017 waarschuwde Europol in haar onderzoeksrapport al voor de explosieve groei van online drugsverkoop via de post. Een groot deel van de in België en Nederland geproduceerde amfetamines en methamfetamines lijkt echter geëxporteerd te worden naar landen buiten Europa. Australië is hierbij een van de belangrijkste bestemming.*

* ILLEGALE DRUGSMARKTEN IN BELGIË EN NEDERLAND. Communicerende Vaten?

Anton Ederveen, burgemeester Valkenswaard en bestuurlijk trekker post- en koeriersdiensten:"We moeten niet onderschatten dat de illegale goederenstroom via de Koeriersdiensten een groot probleem is in Brabant en Zeeland. We maken er ons dan ook grote zorgen over; het gaat niet zomaar over een paar koeriersbedrijven in deze regio. We hebben de risico's scherp in beeld en hierover zijn we met het OM, Politie en Post- en Koeriersdiensten in gesprek. Het doel is om inBrabant en Zeeland barrières en drempels op te werpen om drugs en andere illegale producten-vervoer tot nul terug te brengen."