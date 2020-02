My Only Bottle SodaStream bekroond tot Gekozen Product van het Jaar

De SodaStream-fles voor onderweg wint consumentenprijs:duurzaamheid en gebruiksgemak gaan hand in hand



AMSTERDAM - Het nieuwe jaar staat nog in de startblokken en SodaStream mag al uitpakken met een prijs. Een onafhankelijke Nielsen-studie bekroont My Only Bottle van SodaStream, dat afgelopen zomer op de markt werd gebracht, tot Gekozen Product van het Jaar 2020 in Nederland. Dat werd vanavond bekendgemaakt tijdens de award uitreiking in de RAI in Amsterdam.



Middels een studie van marktonderzoekbureau Nielsen in opdracht van ‘Voted Product of the Year’ is My Only Bottle uitgeroepen tot Gekozen Product van het Jaar. In de categorie herbruikbare flessen gaven een panel van meer dan 1.000 Nederlanders en een testgroep bestaande uit 120 consumenten hun waardering voor de SodaStream-fles voor onderweg. Elk jaar onderwerpen producenten in meer dan 40 landen hun nieuwigheden aan het oordeel van de consumenten.



Milieuvriendelijk én handig



Duurzaamheid en gebruiksgemak zijn de voornaamste redenen om een herbruikbare fles te kopen, zo blijkt uit de studie. “Deze award bevestigt dat SodaStream duurzame oplossingen ontwikkelt die aansluiten bij de wensen van de consument. In ons streven om afval van plastic wegwerpflessen te reduceren , is deze award dan ook een waardevolle erkenning voor ons als merk”, aldus Tamara Kroon, Marketing Manager SodaStream Benelux. Met de My Only Bottle betreedt SodaStream voor het eerst de productcategorie van herbruikbare on-the-go flessen, en meteen valt het in de prijzen in deze categorie.



De enige fles voor onderweg waarmee je bruiswater kan maken



De originele My Only Bottle biedt heel wat voordelen. De fles past op het best verkochte SodaStream-toestel Spirit om makkelijk je eigen bruiswater te maken; ze heeft een trendy design met mooie metalen dop; de fles is extra praktisch dankzij het draagkoordje, je kan ze overal mee naartoe nemen; My Only Bottle is vaatwasmachinebestendig; en vooral, je bespaart er duizenden plastic wegwerpflessen mee. De halveliterfles voor onderweg is beschikbaar in drie trendy kleuren: Icy Blue, Pink Blush en Black Noir. De speciale sportversie – in Bright Turquoise – is dankzij de aangepaste dop ook makkelijk te gebruiken tijdens je looptraining of yogasessie bijvoorbeeld.



Over SodaStreamSodaStream, onderdeel van PepsiCo, is wereldwijd marktleider in de bereiding van bruisende dranken thuis. SodaStream-bubbels zijn beter voor de consument – gezond, gemakkelijk te maken, licht om te dragen – en beter voor de planeet, waarbij duizenden plastic wegwerpflessen worden vervangen door één herbruikbare SodaStream-fles. Producten zijn verkrijgbaar in meer dan 90.000 winkels in 46 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere PLUS, Blokker, MediaMarkt, BCC, bol.com, Coolblue en SodaStreamStore.nl.



· Website SodaStream: www.sodastream.nl



· Website Gekozen Product van het Jaar: www.poynetherlands.com