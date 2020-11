Online tentoonstelling brengt behoefte aan verbinding in beeld

Onthulling grootste kanten sluier ter wereld inspireert tot herstellen van de verloren verbindingen, een verhaal over hoop en vertrouwen



NIJMEGEN – Vandaag gaat de online tentoonstelling ‘Lost Connections’ van beeldend kunstenaar Ellis Schoonhoven in première op YouTube. Het is de onthulling van de grootste kanten sluier ter wereld en staat symbool voor het herstellen van onze verloren verbindingen. In de video is te zien hoe dansers rondom de sluier een nieuw tijdperk verwelkomen, tegen de contrasterende, rauwe achtergrond van de oude Papierfabriek in Nijmegen. De sluier bestaat uit duizenden stukken met de hand verbonden kant, een metafoor voor kwetsbaarheid en kracht.



https://www.youtube.com/watch?v=9lRNXZq0S10







De boodschap achter ‘Lost Connections’ is dat we krachtiger zijn als we verbonden zijn met onszelf, met elkaar en met de natuur. We werken voornamelijk thuis en we communiceren veelal online, de wereld om ons heen is onherkenbaar geworden. We weten dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn, hoe de toekomst eruit ziet is onzeker. ‘Er ligt een sluier over onze emoties,’ is de beleving van Ellis. Zij omschrijft het nieuwe tijdperk dat we ingaan als de ‘Renaissance 2020’.



De afgelopen maanden werkten vrouwen van over de hele wereld mee aan het project, waarbij het primaire doel was om samen de verloren verbindingen te herstellen. Het kant is gedoneerd door mensen uit de hele wereld en laat zien hoe losse draden, op het oog zo fijn, in verbinding zo sterk zijn. De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met choreograaf Shura Glasmacher.



Met de online tentoonstelling op YouTube wordt de sluier voor de eerste keer getoond aan het publiek. Doel is om ‘Lost Connections’ in de toekomst ‘live’ aan publiek tentoon te stellen.