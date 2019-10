Nieuw: Shoot! Handboek over fotografie vernieuwd

Een handboek over fotografie zonder ingewikkelde termen, met mooi beelden en inspirerende oefeningen. Waardoor iedereen goede foto’s kan leren maken. Dat is het boek ‘Shoot! Fotograferen met je hart’ van influencer Anki Wijnen van @zilverblauw. In dit boek geeft ze al haar fotografiegeheimen prijs. Het boek, waarvan de eerste editie in 2015 verscheen, is compleet gereviseerd en wordt met nieuwe vormgeving en fotografie gelanceerd op 15 oktober 2019.



Anki Wijnen @zilverblauw is een van de grootste interieur/lifestyle influencers van Nederland. Zij weet hoe je plaatjes schiet die sprankelen en die je raken. Waarop ogen twinkelen, eten er net zo goed uitziet als het smaakt (of beter!) en een middag in het bos iets weg heeft van een sprookje.



Omdat Wijnen steeds vaker vragen kreeg over fotografie én omdat ze het anderen gunt om te leren fotograferen zonder verzand te raken in technische gebruiksaanwijzingen, maakte ze het boek: ‘Shoot! Fotograferen met hart.’ In dit boek geen vaktaal, moeilijke grafieken en zo min mogelijk ingewikkelde termen. Dit boek gaat over kijken, zien en fotograferen met je hart. Daar hoort wat techniek bij, maar niet te veel. Anki Wijnen: “Het doel van dit boek is dat jij jouw leven vast kunt leggen zoals jij het ziet, op jouw manier. Want als ik het kan, kun jij het ook.”



Kijken



In SHOOT! leer je hoe je het beste kunt kijken en hoe je een goede compositie maakt. Het boek geeft onder andere tips over het fotograferen van producten, interieurs, eten, mensen en landschappen. Anki Wijnen leidt je door de technieken heen en geeft creatieve tips ‘n tricks waarmee iedereen overweg kan.



In deze nieuwe versie van Shoot vind je onder andere tips om een sterrenhemel te fotograferen, een hoofdstuk over analoog fotograferen en de nieuwste fotobewerkingstools om je foto’s na het schieten nog beter te maken.



Zilverblauw



De eerste editie van Shoot! verscheen in 2015. Er werden meer dan 15.000 stuks verkocht van haar eerste boek. In 2017 verscheen Snap! over fotograferen met je smartphone. Beide boeken verschenen ook in het Frans.



In 2011 begon Anki Wijnen met het delen van beelden uit haar dagelijks leven op het blog zilverblauw.nl. “Ik wilde de schoonheid die ik om me heen zag overbrengen op mijn bloglezers.” In het begin liep ze aan tegen haar eigen beperkingen. Fotografie begrijpen aan de hand van ingewikkelde boeken vol technische termen lukte niet. Uiteindelijk heb ik zelf uitgevonden hoe mijn camera werkte en hoe ik goede foto’s kan maken.” In de loop van de jaren heeft Wijnen een eigen stijl ontwikkeld van heldere en herkenbare foto’s. @Zilverblauw heeft 85.000 volgers op Instagram.



Zilverblauw is onder meer bekend van publicaties in IKEA Family Live en Mollie Makes en ze stonden met een binnenkijker in het juni nummer van vtwonen. Zilverblauw ontwikkelde een eigen productlijn voor Kwantum en heeft o.a. samengewerkt met IKEA, HEMA, Artifort en CASA. Anki geeft lezingen en trainingen over fotografie en is in die hoedanigheid een graag geziene gast op beurzen, evenementen en scholen en bij bedrijven.



Uitgeverij Snor



Uitgeverij Snor is een uitgeverij van slimme, speelse en mooi vormgegeven boeken die leuk zijn om te geven en nog leuker om te krijgen.



Titelinformatie



Titel: SHOOT!



Concept en tekst: Anki Wijnen



Fotografie: Anki Wijnen



ISBN: 9789463140775



Aantal pagina’s: 160



Formaat: 180 x 270mm



Uitvoering: hardcover



Verschijnt: 15 oktober 2019