Zonnestroomproject op dak Bakkerij Fuite in bedrijf gesteld

Deze maand werd het zonnestroomproject op het dak van Bakkerij Fuite officieel opgeleverd en in bedrijf gesteld. Daarmee zijn er 902 zonnepanelen in zo'n drie maanden tijd op het dak geplaatst. Bakkerij Fuite gaat jaarlijks zo'n 200.000 kWh aan groene, duurzame stroom opwekken.



Eind februari startte KiesZon met de realisatiefase van het zonnestroomproject van de bakker, die als kleine dorpsbakkerij in de loop der jaren uitgroeide tot een moderne, grote brood- en banketbakkerij. Bakkerij Fuite, dat o.a. Picnic en Boni tot haar klanten rekent, liet 902 polykristallijne panelen op het dak plaatsen. Dat levert de bakkerij elk jaar ruim 200.000 kWh aan met zon opgewekte stroom op. Dat is te vergelijken met het verbruik van 68 huishoudens.



KiesZon is trots dat het wederom een spraakmakende naam in de foodsector heeft kunnen helpen met het verwezenlijken van haar MVO doelstellingen en is blij dat het een voortrekker in de markt nog duurzamer helpt ondernemen.