Nederlandse blockchain startup lanceert revolutionair cannabisplatform

Toonaangevende cannabis merken klaar voor overstap naar BitCanna blockchain



AMSTERDAM, 31 oktober 2018



De exponentiële groei van zowel de mondiale cannabisindustrie als de blockchaintechnologie biedt kansen voor een potentieel partnerschap waar beiden van kunnen profiteren. Binnen de cannabis industrie groeit de vraag naar betalingsoplossingen, traceerbaarheid van producten en vertrouwensmechanismen. BitCanna combineert het beste van alle werelden. De onderneming tackelt deze problemen met de lancering van een blockchainplatform en bijbehorende cryptovaluta. Het afgelopen jaar heeft een team van 20 toegewijde specialisten nauw samengewerkt met de cannabis industrie. Er is een platform met wereldwijde expansie ontwikkeld. Een groot en groeiend aantal toonaangevende, internationale merken heeft de samenwerking reeds bevestigd. Op 1 november openen ze de ICO voor geïnteresseerde investeerders.



De meeste banken en financiële dienstverleners weigeren nog altijd cannabistransacties te verwerken. Dit komt door de enorme juridische onzekerheid in de sector. Vooraanstaande experts en ondernemers uit de financiële sector en cannabis branche beschouwen dit als een grote kans voor de detailhandel om een wereldwijde, digitale betalingsoplossing te bouwen die traditionele financiële instellingen omzeilt.



“Het is lastig op de hoogte te blijven van continu veranderende cannabis wetgeving. Banken, creditcardbedrijven en online betalingsproviders weigeren daarom enige betrokkenheid bij cannabis, of heffen buitengewoon hoge transactievergoedingen,” aldus Jan Scheele, CEO van BitCanna. “Bedrijven, die legaal cannabisproducten verkopen, bevinden zich in een netelige situatie. Ze moeten uitzoeken hoe hun onderneming cashless kan draaien zonder de wet te overtreden. BitCanna biedt uitkomst.”



BitCanna is een wereldwijd blockchain technologiebedrijf dat cannabis bedrijven ondersteunt om veilig, legaal en kosteneffectief cashless te gaan. De onderneming beweert transacties vrijwel onmiddellijk te kunnen verwerken met behulp van hun BitCanna token. Dit tegen een vergoeding van slechts enkele centen. Verkopers kunnen er ook hun voorraad mee beheren en identificatiegegevens van klanten opslaan. Het is een incrementele technologische doorbraak voor de gehele wereldwijde industrie.



“Het doet er niet toe of het om een transactie van €10,- of €100,- gaat. Onze klanten betalen een vast laag tarief,” zegt Scheele. “We introduceren een kosteneffectief en veilig betaalsysteem, zodat cannabis ondernemingen digitale betalingen kunnen accepteren, of ze nu online of in een winkel verkopen.”



Niet alleen online winkels profiteren van blockchaintechnologie. Sommige fysieke cannabis winkeliers besteden wel 10-15% van hun omzet aan veiligheid en personeel om de zaak op contant geld te draaien. Door deze bedrijven te voorzien van de technologie om betalingen te verwerken, worden veiligheidsrisico's beperkt. Tegelijkertijd wordt aan alle regelgeving voldaan.



Veel deskundigen menen dat de cannabismarkt pas net vorm begint te krijgen, ondanks de groei van de afgelopen jaren. Er is voorspeld dat alleen al in de Verenigde Staten de cannabismarkt zal verdubbelen van $22mld. in 2017 naar $44mld. in 2020. De Europese investeringsbank Bryan, Garnier & Co verwacht dat de mondiale markt in 2027 $140mld. waard is.



BitCanna is goed gepositioneerd om deze groeiende industrie te benutten. Na de lancering, in Q3 2019, heeft het bedrijf een directe integratie met enkele van de grootste online cannabis shops. Proefprojecten staan gepland voor fysieke locaties in cannabis hoofdsteden Amsterdam en Barcelona. BitCanna heeft samenwerkingsverbanden gesloten met tientallen cannabis ondernemingen om de BitCanna Alliance te creëren. Leden van de Alliance zijn actief in 27 landen. Tot dusver ontvangen zij samen meer dan 10 miljoen unieke website bezoekers per maand.



Het bedrijf heeft ambitieuze plannen om uit te groeien tot de wereldwijde, digitale betalingsoplossing voor de cannabis industrie. Het lanceert eerst in Europa en breidt vervolgens snel uit naar de rest van de wereld.



Over BitCanna



BitCanna is een gedecentraliseerd betalingsnetwerk voor de legale cannabis industrie. Het bedrijf is opgericht door Boy Ramsahai, een ware pionier uit de cannabis sector die in 1991 een internationaal succesvol cannabis mediabedrijf oprichtte. Zijn Nederlandstalige magazines High Life en Soft Secrets zijn zeer bekend in Nederland. BitCanna werkt samen met grote merken binnen de Europese cannabismarkt om de BitCanna Alliance te vormen. De Alliance werkt aan een gezonde en transparante cannabismarkt. Dit doen ze door het beveiligen en volgen van digitale transacties en de implementatie van supply chain- en relatiebeheer.



Social: Bezoek https://www.bitcanna.io/ , volg @BitcannaGlobal op Twitter of bekijk BitCanna op Medium om meer te lezen.