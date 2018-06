Persuitnodiging: Kick-off programma MKB Toegankelijk

MKB-Nederland geeft donderdag 14 juni in Utrecht het startsein voor het programma MKB Toegankelijk. In samenwerking met VNO-NCW, brancheorganisaties, het ministerie van VWS en de Alliantie gaat de organisatie ondernemers stimuleren en helpen om hun bedrijven toegankelijk(er) te maken voor mensen met een handicap. Doel is om voor eind 2019 50.000 mkb-ondernemers te bereiken.



De eerste brancheorganisaties* hebben een Actieplan Toegankelijkheid voor hun sector opgesteld. Die worden donderdag toegelicht en aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Naast sectorale actieplannen organiseert MKB-Nederland lokale pilots om te onderzoeken wat nodig is om de toegankelijkheid van winkel-/horecagebieden daadwerkelijk te versterken. De organisatie voert die pilots uit in samenwerking met gemeenten, winkeliersverenigingen en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen.



Programma kick-off MKB Toegankelijk:



11.00 u: Opening Leendert-Jan Visser, directeur MKB-Nederland



11.05 u: Het verhaal van Hein Noortman, ondernemer en ervaringsdeskundige



11.20 u: Stadsbrasserie De Utrechter – over toegankelijkheid in de praktijk



11.25 u: Overhandiging Actieplannen Toegankelijkheid aan minister Hugo de Jonge (VWS) door Leendert-Jan Visser en vertegenwoordigers betrokken branches.



11.45 u: Toelichting lokale pilots



12.00 u: Afsluiting, pers, lunch



Locatie: Stadsbrasserie De Utrechter, Vredenburg 40, Utrecht



*Aanwezige brancheorganisaties:



Koninklijk Horeca Nederland – Agnes Holtjer



Detailhandel Nederland – Guido van Woerkom



INretail - Jan Meerman



Vakcentrum – Patricia Hoogstraten



Dibevo – Jessie Megens



Vereniging van Evenementenmakers – Willem Westerman



Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals – Berend Schans



Thuiswinkel.org – Elaine Oldhoff