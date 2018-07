Internationale groei voor Mollie - 50k merchants

Mollie groeit hard, zowel op Nederlandse bodem als internationaal. Sinds de oprichting is de payment service provider uitgegroeid van een kleine start up tot een Europees fintech-bedrijf dat de betalingen van 50.000 webshops beheert. Mollie’s prioriteit ligt nog altijd bij het ontwikkelen van innovatieve betalingsoplossingen, om zo hun klanten te helpen bij het groeien van hun onderneming.



Groeien over de grens

Als Amsterdams bedrijf heeft Mollie zich de eerste jaren vooral gefocust op de Nederlandse en Belgische markt. Dit heeft groot succes gehad; het klantenbestand van Mollie is door de jaren heen uitgegroeid tot 50.000 bedrijven. Deze snelle groei betekende ook een toename van grote, ambitieuze, klanten. Voor Mollie leidde dit automatisch tot het besluit om hun services te internationaliseren.



“Het Mollie DNA straalt professionaliteit uit. Een snelle ICT integratie en betere klantervaring waren de succesfactoren om met Mollie in zee te gaan!“ - Steven Raemdonck, Medialaan



Internationalisering biedt bedrijven de mogelijkheid nieuwe kansen te creëren; een onmisbare eigenschap voor snelgroeiende klanten zoals Ticketswap en ETQ. Door zijn services te globaliseren geeft Mollie webshops de kans te groeien waar zij dat willen, zonder beperkt te worden door landsgrenzen.



Productiever door efficiënte betalingen

Een groeiend bedrijf betekent een groeiend team. Elke maand beginnen er nieuwe ‘Mollies’ en het bedrijf is doorlopend op zoek naar nieuw talent. Momenteel bestaat het team uit bijna 100 talenten, die zich elke dag inzetten om de betalingsindustrie te veranderen met gebruiksvriendelijke code en APIs.



Mollie gelooft in kracht door eenvoud. Met de Mollie API, gemakkelijk te implementeren door iedereen, streven zij ernaar de nieuwe standaard in betalingen te creëren. De robuuste API helpt bedrijven hun productiviteit te verbeteren door middel van efficiënt geldbeheer.