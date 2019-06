Nacht van de Vluchteling: al 1 miljoen EUR opgehaald voor noodhulp vluchtelingen

Er is al 1 miljoen EUR opgehaald door lopers en sponsors in de Nacht van de Vluchteling. Dat maakte Art Rooijakkers, ambassadeur van Stichting Vluchteling gisteravond bekend in Café Hendriks en Genee, de nieuwe zondagavond-talkshow van Veronica.

De nachtelijke sponsorloop vindt komend weekend plaats in de nacht van 15 op 16 juni.

Ook een recordaantal van 5577 lopers heeft zich inmiddels aangemeld voor een van de 40, 20 en 10 km tochten van Amsterdam naar Haarlem, van Rotterdam naar Den Haag, van Utrecht naar Amersfoort en van Nijmegen naar Arnhem.

De mensen in het land kunnen nog steeds de lopers sponsoren via www.nachtvandevluchteling.nl en via deze website kunnen mensen zich ook nog aanmelden.

De Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd, en lopers zamelen geld in voor noodhulp voor vluchtelingen in de wereld.

Stichting Vluchteling heeft vorig jaar 848.808 vluchtelingen levensreddende hulp gegeven in 28 landen.