'Erfgoed onder vuur: het pistool van misschien wel Nederlands grootste oorlogsmisdadiger'

Hoe gaan we om met cultureel erfgoed dat verwijst naar massamoorden? De Colt .32 was het favoriete wapen van de Nederlandse kapitein Raymond Westerling. De man die tijdens de Indonesische Revolutie verantwoordelijk was voor duizenden doden op Zuid-Sulawesi tussen december ’46 en maart ’47, stopte dit pistool bij zich als hij zijn kaki uitgaanstenue aantrok. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd. Het wapen van Raymond Westerling wordt tentoongesteld in het Nationaal Militair Museum.



Gevoelig erfgoed, erken dat



Het pistool blijft gevoelig erfgoed waaraan sterke, uiteenlopende emoties aan verbonden zijn en is van het soort erfgoed dat je met zijden handschoenen moet aanpakken. Erken dat en betrek dan vervolgens ook alle groepen mensen bij de wijze van presenteren.



Caroline Drieënhuizen is docent Cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit.