In een internationaal onderzoek onder ruim 75.000 medewerkers en 10.000 managers heeft Great Place to Work vijf niveaus van leiderschap blootgelegd. In de vandaag verschenen whitepaper ‘Wat iedereen kan leren van vrouwelijke leiders’ gaat Great Place to Work, in samenwerking met BrandedU, dieper in op de verschillende niveaus en schijnen vijf Nederlandse topvrouwen hun licht over goed leiderschap. Dit alles ter ere van Equal Pay Day.



De sleutel tot het dichten Gender Pay Gap



Nog steeds zijn mannen in de meerderheid aan de top en verdienen ze in Nederland tot wel 15% meer dan vrouwen. Terwijl méér vrouwelijk leiderschap dé sleutel is tot het dichten van het gender pay gap. In een Harris Poll kwam naar boven dat 75% van de Amerikanen overtuigd is dat het dichten van het gat veel waarschijnlijker sneller gaat in bedrijven met vrouwen in de top. Nancy Poleon maakt zich hier al jaren sterk voor: “De nieuwe generatie heeft vrouwen nodig waar ze door geïnspireerd raken. Die voorbeeldrollen helpen meer vrouwen aan de top doordat ze hun ambities verhogen. Het aantal vrouwen in topposities in Nederland is laag. En bovendien zijn deze vrouwen veelal nog onzichtbaar. Deze whitepaper brengt daar verschil in.”



Zichtbare vrouwen aan de top



Sharita Boon (Commercieel Directeur, DPG Recruitment), Wencke Ester-Lorber (Commercieel Directeur, Great Place to Work Nederland), Jayani Masthoff (Mede-Eigenaar en Directeur, Goudsteen & Danaë), Mirjam Bakker (Teamcoach Credit Risk, ABN AMRO) en Ineke Tolud (Manager Design & Development, Rituals) stappen uit de onzichtbaarheid. Zij pakken het podium en hopen andere vrouwen te inspireren om ook uit die onzichtbaarheid te komen. “Als jij diversiteit belangrijk vindt, put your money where your mouth is en pak dat podium. Het gaat niet alleen om de winst”, aldus Boon. Ineke Tolud: “In 2015 werd ik vrouwelijke manager van het jaar. Opeens kreeg ik een podiumpositie en werd ik zichtbaar voor de buitenwereld. Het bracht mij uit mijn comfortzone, maar ik kwam hierbij zoveel andere vrouwen tegen die mij zoveel kracht gaven."



Wat iedereen kan leren



De whitepaper eindigt met de 7 aspecten die iedereen kan ontwikkelen in hun eigen leiderschap