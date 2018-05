Vertrouwen in de professionaliteit van de mondhygiënist

Minister Bruins zet volgende stap in taakherschikking mondzorg



Utrecht, 4 mei 2018 - Gisteren heeft de minister voor Medische Zorg en Sport – Bruno Bruins – in een brief aan NVM-mondhygiënisten laten weten een volgende stap te gaan zetten met betrekking tot de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist. Hiermee geeft hij aan vertrouwen te hebben in de kwaliteit en deskundigheid van de mondhygiënist op het gebied van het boren van eerste kleine gaatjes, het maken van röntgenfoto’s en het toedienen van verdoving. NVM-mondhygiënisten is blij met deze stap want op deze manier kan de mondhygiënist als dé zorgprofessional in de preventieve mondzorg zijn taken effectiever en efficiënter voor cliënten uitvoeren.



De opleiding tot mondhygiënist voorziet al meer dan 10 jaar in de nodige kwalificaties en vereisten om de drie handelingen bekwaam en deskundig uit te voeren. Nadat Edith Schippers, voorganger van minister Bruins, al in 2017 tot de conclusie was gekomen dat mondhygiënisten de nodige kwaliteit en veiligheid volledig kunnen bieden om de handelingen ten behoeve van de preventieve taken in te zetten, is nu ook Bruins overtuigd van de bekwaamheid en deskundigheid van de mondhygiënist. Nog voor de zomer wordt de benodigde maatregel voorgehangen bij de Tweede Kamer om zodoende al in 2019 van start te kunnen gaan.



Voordeel consument

Mondhygiënisten worden opgeleid voor het preventieve gedeelte van de mondzorg, het samen met de consument gezond houden van de mond, en pakken hierin al jaren hun rol. “Door de uitbreiding van de bevoegdheden van de mondhygiënist kunnen cliënten nu beter en sneller geholpen worden, omdat onnodige vertragingen en verwijzingen tussen mondhygiënist en tandarts tot het verleden gaan behoren. Tot nu toe waren mondhygiënisten namelijk verplicht om voor het boren van eerste kleine gaatjes, het geven van verdoving of voor het maken van een foto toestemming van een tandarts te krijgen om deze handeling te mogen uitvoeren.” Aldus Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten.



Focus op gezond houden

Door de maatregel zijn mondhygiënisten dus beter uitgerust om hun taak voor de preventieve mondzorg op zich te nemen. Dit sluit volledig aan bij het voornemen van het kabinet om in de gehele zorg nog meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen. De komende tijd wordt in de Tweede Kamer veel gesproken over het preventiebeleid van het kabinet. Ook aan effectieve preventie in de mondzorg en het belang van mondgezondheid zal dan zeker aandacht gegeven moeten worden. Op dit gebied is de mondhygiënist de hbo-opgeleide zorgprofessional die hier zijn rol oppakt en leidend is. Het gezond houden van de mond is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud, en daar zal met deze maatregel nog beter op ingezet kunnen worden.