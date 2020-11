InfinitSpace start platform om flexibele kantoorruimte mogelijk te maken

Flexwerken, thuiswerken, lege kantoren, veranderende technologie. De vraag naar flexibele kantoorruimte was al langer groeiende, maar is door Covid-19 in een stroomversnelling gekomen; in 2030 zal 30% van alle kantoren flexibel zijn volgens de wereldleider in vastgoeddiensten JLL. Een inhaalslag is op zeer korte termijn alsnog nodig, omdat langdurige huurcontracten verdwijnen. Bedrijven zoeken voor hun werknemers flexibeler werk- en vergaderruimtes zonder dat de werkgever de rompslomp van inrichting, tech, catering, schoonmaak etc. moet organiseren. Voor veel pandeigenaren blijkt het aanbieden van flexibele en coworking ruimte echter complex.



InfinitSpace is het eerste en enige bedrijf in Nederland dat de kantooreigenaar volledig ontzorgt in het opzetten én opereren van deze flexibele schil, volledig onder het merk en de wensen van de kantooreigenaar.



Tech, community hosts, sterke wifi en verse koffie

“Met het white label coworking-as-a-service platform zorgen wij voor de tech, community hosts en premium services”, legt Wilco Wijnbergen uit. “Flexibele werkplekken en vergaderruimten kunnen makkelijk worden geboekt. En ook de uitstekende koffie, razendsnelle wifi en sociale interactie zijn belangrijke onderdelen.”



Elke kantoorpand eigenaar heeft vanaf nu de mogelijkheid om een eigen uniek coworking / flexibel kantoormerk te lanceren met infinitSpace als ervaren partner. “Het is eigenlijk vrij eenvoudig”, zegt Wybo Wijnbergen. “In een uitgewerkt proces wordt samen met de pandeigenaar een eigen uniek coworking merk ontwikkeld en wordt een deel van het kantoorgebouw ingericht als coworking space. Alle gebruikers in het pand worden als members aangemeld in de community software en kunnen daardoor direct gebruik maken van de verschillende werkplekken en vergaderruimten en alle extra services die horen bij een coworking merk.”.



Vastgoed wordt elastisch

Ook huurders met langdurige huurcontracten kunnen de flexibele werkplekken in hetzelfde pand gebruiken wanneer dit nodig is. En uiteraard afstoten wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn. “Vastgoed wordt elastisch en kan hierdoor meebewegen met het constant veranderende werknemersbestand en de nieuwe manier van werken” aldus Wybo.



Uiteindelijk hopen de gebroeders Wijnbergen dat in de nabije toekomst elk kantoorpand een flexibele coworking space heeft die toegang biedt aan iedereen uit het pand en uit de buurt, om te werken, om te vergaderen en om elkaar te ontmoeten, en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan lokale communities. Zij hebben als missie om de 15-minuten-stad tot werkelijkheid te brengen, een visie die beschrijft dat steden leefbaarder worden wanneer alle behoeften van de mens binnen een reistijd van 15 minuten bereikbaar zijn.