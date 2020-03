Bestuur Pride Amsterdam stapt op

PERSBERICHT



Oud-wethouder Carolien Gehrels gevraagd als formateur nieuw bestuur



Pride Amsterdam krijgt een nieuw bestuur. De vijf bestuursleden van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) treden nog vóór de komende editie van Pride Amsterdam af. Aanleiding is de aanhoudende onrust binnen de LHBTI-community. Die ontstond afgelopen week na uitspraken op persoonlijke titel van voorzitter Frits Huffnagel in het NPO1 Radioprogramma Spraakmakers.



Het bestuur liet afgelopen donderdag in een verklaring weten dat het standpunt van Huffnagel niet in gezamenlijkheid door het bestuur wordt gedragen, maar dat hij niet hoefde op te stappen. Het bestuur is divers samengesteld en kent vele privé meningen. Het belang van een inclusieve, feestelijke en betekenisvolle Pride staat volgens het bestuur echter voorop en de aanhoudende discussie dreigt dit in de weg te staan.



Om de continuïteit en de deskundigheid in de voorbereiding te behouden, is in goed en harmonieus overleg besloten om als geheel bestuur af te treden. Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd als formateur om op zoek te gaan naar de meest geschikte kandidaten voor een nieuw bestuur.



Het Pride bestuur is een bestuur op afstand. De directeur en de werkorganisatie van Pride Amsterdam blijven zich onvoorwaardelijk inzetten. Alle voorbereidende activiteiten rondom Pride Amsterdam zullen dan ook gewoon doorgaan.