Populaire vatgerijpte whiskeybieren in gevaar door tekort aan vaten

Door de wereldwijde grote populariteit van Bourbon whiskey is de productie van vaten niet meer op te volgen. De prijs per vat is daardoor de laatste jaren meer dan verdubbeld naar ruim $200,-. Vanwege de hoge vatprijs en bourbon populariteit kiezen destilleerders ervoor om Bourbon steeds langer te laten rijpen en de vaten daarna te hergebruiken voor andere spirits. Hierdoor komen steeds minder vaten op de aftermarket. Bierbrouwers die al jaren hun bieren laten rijpen op bourbonvaten kunnen nog nauwelijks aan vaten komen. De vaten die nog wel verkrijgbaar zijn, hebben zo’n hoge prijs dat het bier na rijping op deze vaten onbetaalbaar wordt.



Rijpen in bourbonvaten niet te betalen



Tientallen Nederlandse bierbrouwers gebruiken juist bourbonvaten omdat deze vaten slechts één keer gebruikt zijn en na rijping een specifieke exotische smaak geeft aan het bier van vanille en kokos. Michel Ordeman, voorzitter CRAFT: “De laatste jaren zie je veel Nederlandse onafhankelijke bierbrouwers barrel agen, oftewel bier in vaten laten rijpen. Ik heb de prijs van bourbonvaten zien stijgen van 75 dollar naar nu boven de 200. De bourbon vaten zitten nu op een vergelijkbaar niveau als Europese vaten van whisky, port etc. ‘Barrel aging’ is kostbaar door de dure vaten en de hoge bewerkelijkheid. Gelukkig zijn er liefhebbers, die bereid zijn om de meerprijs hiervoor te betalen.”



Loterij met recht om te kopen



Bourbonliefhebber Anne Stokvis van Waar Nederland Eet: “Bourbon is de laatste jaren echt bezig met een opmars. Onlangs was ik in Kentucky. Daar organiseert een slijterij zelfs loterijen voor een bijzondere Pappy van Winkle fles. Alleen met een winnend lot mag je een fles kopen. Verder zie je dat sommige bourbons nauwelijks nog in de winkel te krijgen zijn, maar alleen op internet. Ik ben lid van verschillende Facebookgroepen waar speciale bourbons voor het tiendubbele van de inkoopprijs verkocht worden. Het zijn bizarre taferelen.”



Productiestijging 250%



Sinds 1999 is de bourbon productie met 250% gestegen van 455 duizend vaten naar 1,5 miljoen. Jaar na jaar worden productierecords gebroken. Vatenproducenten verdrievoudigen hun productiecapaciteit. De prijs van het eikenhout waarvan de vaten worden gemaakt vormt hierin een essentieel concurrentie-element. William Larkey, Timber Procurement/Logs Sales/Inventory Manager at Robinson Stave, LLC/East Bernstadt Cooperage, LLC: “De vaten productie is erg competitief op dit moment. Er zijn concurrenten die van tijd tot tijd met vliegtuigen of helicopters over onze productielocatie vliegen om onze voorraden van hout en vaten te inventariseren. Wit eikenhouten bossen worden voor hoge prijzen verkocht. Bedrijven bepalen de prijs afhankelijk van het bij ons beschikbare hout. Deze kosten vertalen zich direct terug in de kosten per vat. Er is momenteel een te kort aan vaten voor nieuwe Bourbon uit Kentucky. De hogere prijs en het te kort van gebruikte vaten in Europa komt daarnaast ook door de populariteit van Bourbon dat tenminste 8 jaar is gerijpt. Deze verkopen het beste. Je ziet minder gebruikte vaten op de markt komen omdat de rijpingstijd is verdubbeld of verdriedubbeld.”